اختتام مناورات تمرين "الموج الأحمر - 5" في الأسطول الغربي

اختتمت أمس في الأسطول الغربي مناورات التمرين البحري المختلط (الموج الأحمر - 5) الذي تنفّذه القوات البحرية الملكية السعودية، بمشاركة القوات البحرية للدول المشاطئة للبحر الأحمر، وهي: مصر والأردن والسودان واليمن وجيبوتي والصومال، إضافة إلى مشاركة القوات البرية الملكية السعودية، والقوات الجوية الملكية السعودية، وحرس الحدود السعودي، بحضور قائد الأسطول الغربي قائد التمرين اللواء البحري الركن يحيى بن محمد عسيري.