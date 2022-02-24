اختتام مناورات "رماح النصر 2022" في مركز الحرب الجوي بمشاركة عسكرية ودولية

اختتمت اليوم مناورات التمرين الجوي المشترك "رماح النصر 2022"، الذي نفذته القوات الجوية الملكية السعودية، ممثلة بمركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي بحضور قائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية اللواء الطيار الركن عيد بن براك العتيبي وعددٍ من كبار القادة الضباط, وبمشاركة جميع أفرع القوات المسلحة, ومشاركة وزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، ومشاركة واسعة من عدة دول شقيقة وصديقة، حيث اشتمل التمرين في مرحلته الختامية على عدة طلعات ومناورات جوية وتمارين تطبيقية نفذت بكل كفاءة واحترافية من جميع القوات المشاركة.

وصرّح قائد التمرين اللواء الطيار الركن خالد بن محمد الحربي، بأنه بفضل من الله -عز وجل- تم الانتهاء من تنفيذ جميع مراحل تمرين (رماح النصر 2022) في نسخته الثانية، حيث أظهرت القوات المشاركة انضباطًا وأداءً متميزًا وتنفيذًا متناغمًا في أعقد سيناريوهات التهديد، حقق به التأثير والفعالية المطلوبة، والأهداف المخطط لها على جميع المستويات، فكان في تناغم الأداء بين جميع أفرع القوات المسلحة والمنفذين والمساندين من وزارة الحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة والدول الشقيقة والصديقة المشاركة بالتمرين أثره الواضح في توحيد المفاهيم ورفع الجاهزية القتالية.