اختتام ورشة "متلازمة داون في المملكة.. الجهود والتحديات"

اُختتِمت، اليوم الثلاثاء؛ أعمال ورشة "متلازمة داون في المملكة.. الجهود والتحديات"، من تنظيم هيئة حقوق الإنسان، ضمن مسار التنمية الإنسانية الذي يعد إحدى مبادراتها للعام 2022.

وكانت أعمال الورشة قد انطلقت يوم الأحد، بحضور رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، الذي افتتح أعمال الورشة قبل أن تنطلق بحضور نخبة من المختصين والاستشاريين.

واستعرض المشاركون، على مدار ثلاثة أيام، عددًا من الموضوعات من بينها "رفع الوعي المجتمعي تجاه المصابين بمتلازمة داون، وتوضيح العلاقة بين المتلازمة وتأخر اللغة واضطرابات النطق، إضافة إلى تصنيف ذوي الإعاقة العقلية البسيطة، وإظهار دور المؤسسات المالية في المسؤولية المجتمعية ودعم ذوي الإعاقة".

وشهد أعمال الورشة الاستماع إلى عدد من التجارب الأسرية المميزة، بمشاركة الأطفال وذويهم الذين تحدثوا عن الصعوبات التي واجهتهم واستطاعوا التغلب عليها بدعم منهم لأبنائهم، إضافة إلى تجاوزهم نظرة المجتمع إليهم والمصاعب في المجالين الصحي والتعليمي.

وخلال اليوم الأخير؛ تم تنظيم يوم مفتوح لأطفال متلازمة داون مع احتفاء الجميع بهم وسط أجواء من البهجة والسرور.