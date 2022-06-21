اخترق الأمعاء.. جراحة معقدة تُنقذ مريضاً بسكاكا من سرطان القولون

أجرى فريق طبي بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا، عملية جراحية معقّدة لإزالة ورم سرطاني بالقولون لمريض، حيث نما الورم عبر جدار القولون واخترق الأمعاء الدقيقة والأنسجة المجاورة.
وجرت إزالة الورم كاملاً خلال العملية الجراحية التي استغرقت أكثر من 5 ساعات، وتضمنت استئصال ممتدة للجانب الأيمن من القولون واستئصال الأمعاء الدقيقة المخترقة بوساطة الورم؛ إضافة إلى استئصال الغدد الليمفاوية وفصل الورم بالكامل من الأوعية الدموية الرئيسة المغذية للأمعاء والأنسجة الملاصقة ودون حدوث أي مضاعفات، ولله الحمد.
وأُجريت بعد ذلك عملية إعادة توصيل للأجزاء السليمة من الأمعاء الدقيقة والقولون؛ حيث تكلّلت العملية بالنجاح، بفضل الله.
يُذكر أنه جرى خلال الشهر الماضي لعام 2022م إجراء 311 عملية جراحية بمستشفى الأمير متعب بسكاكا.