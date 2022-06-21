اخترق الأمعاء.. جراحة معقدة تُنقذ مريضاً بسكاكا من سرطان القولون

وجرت إزالة الورم كاملاً خلال العملية الجراحية التي استغرقت أكثر من 5 ساعات، وتضمنت استئصال ممتدة للجانب الأيمن من القولون واستئصال الأمعاء الدقيقة المخترقة بوساطة الورم؛ إضافة إلى استئصال الغدد الليمفاوية وفصل الورم بالكامل من الأوعية الدموية الرئيسة المغذية للأمعاء والأنسجة الملاصقة ودون حدوث أي مضاعفات، ولله الحمد.