اختر الأخضر.. "كفاءة": هذه اللمبات توفر 75% من الاستهلاك

ونصح المركزُ بالاستفادة من ضوء الشمس في النهار بدلًا من استخدام الإنارة، وهي من السبل المساعدة لخفض استهلاك الطاقة، وأيضًا تقسيم مفاتيح الإنارة.. وتشغيل الجزء الذي تحتاجه من اللمبات؛ يساعدك على التقليل من استهلاك الطاقة.