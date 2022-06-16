اختيار المملكة ضيف الشرف بالمهرجان العالمي للشعر في تونس

يذكر أن المهرجان العالمي للشعر تأسس في عام 2013م بتنظيمٍ من جمعية المألوف والتراث والموسيقي، ويقام في كل عام بمدينة سيدي بوسعيد المطلة على البحر المتوسط في الضاحية الشمالية للعاصمة "تونس"، ويحظى بدعم من بلدية المدينة، ووزارتي الثقافة والسياحة التونسية، ويعد أحد أهم المهرجانات الشعرية في الوطن العربي، حيث يجمع رؤساء تحرير، ونقادًا أدبيين، وشعراء من الدول العربية والقارة الأوروبية وأمريكا اللاتينية.