ارتفاع الأسعار.. "السليمان": هذه هي الأسباب الحقيقية ويجب أن يعرفها المواطن

ويؤكد "السليمان" أن "المؤشر سيواصل ارتفاعه مستقبلًا؛ تأثرًا باستمرار ارتفاع أسعار النفط والنقل والتأمين، وكذلك التأثر بتداعيات الحرب في أوكرانيا، ولست هنا في وارد تحليل الأرقام الواردة في التقرير الإحصائي؛ فهذا شأن كتّاب ومحللين متخصصين، لكنني سأكتب عن الأثر الاجتماعي، وأهمية تعزيز وعي المجتمع بالتغير الحاصل في تكلفة المعيشة وأسبابه وضرورة التحوّط له من حيث تنظيم المصروفات!".