ارتفاع الصادرات السلعِية للمملكة خلال يناير 2022م بـ49.6 %

يشار إلى أن ميناء جدة الإسلامي يُعد -بحسب نتائج نشرة التجارة الدولية لشهر يناير 2022م- من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة بقيمة قدرها (14.2) مليار ريال، أي ما يعادل (27.4%) من إجمالي الواردات، تليها المنافذ الرئيسة الأخرى وهي: ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بنسبة (20.3%)، ثم مطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة (12.7%)، ومطار الملك فهد بالدمام بنسبة (6.1%)، والبطحاء بنسبة (5.9%)، وشكلت هذه المنافذ الخمسة نسبة (72.3%) من إجمالي الواردات السلعية للمملكة، هذا وقد أظهرت نتائج النشرة أن الصين هي الشريك الرئيس للمملكة العربية السعودية في التجارة السلعية في شهر يناير 2022م.