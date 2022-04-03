﻿ارتفاع ملحوظ في أسعار مطاعم الرز البخاري

بدوره قال عدد من مرتادي هذه المطاعم: "نتفاجأ كل مرة بزيادة غير مبررة في الأسعار بحجة أن أسعار الدجاج قد ارتفعت رغم أن أغلب المطاعم تستخدم أرخص أنواع الدجاج المعروض في الأسواق أو الدجاج المذبوح يدوياً في أماكن مجهولة".