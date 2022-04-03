﻿ارتفاع ملحوظ في أسعار مطاعم الرز البخاري

شهد عدد من مطاعم بيع الرز البخاري في العاصمة المقدسة ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار بحجة ارتفاع أسعار كرتون الدجاج المستخدم في المطاعم.
قامت "سبق" بجولة على عدد من المطاعم في العاصمة المقدسة تديرها عمالة آسيوية قامت بتغيير الأسعار ليصل سعر حبة الدجاج مع الأرز إلى 38 ريالاً.
بدوره قال عدد من مرتادي هذه المطاعم: "نتفاجأ كل مرة بزيادة غير مبررة في الأسعار بحجة أن أسعار الدجاج قد ارتفعت رغم أن أغلب المطاعم تستخدم أرخص أنواع الدجاج المعروض في الأسواق أو الدجاج المذبوح يدوياً في أماكن مجهولة".
وطالبوا بدورهم جهات الاختصاص بتكثيف الرقابة على الزيادات غير المبررة في الأسعار ووضع حد لجشع هذه العمالة التي تدير المطاعم.