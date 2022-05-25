ارحمونا من جشع التجار.. "العنزي" يطالب "التجارة" بتسعير المواد التموينية

وفي مقاله "فوضى الأسعار والعمالة الوافدة والسعودي المتستر!" بصحيفة "الجزيرة"، يقول العنزي: "بعد أن انطفأت أنوار ضمائر بعض أصحاب التموينات، أصبحت الأسعار تتفاوت من تموينات لأخرى، غير مبالين ولا خائفين من العقاب والحساب، فتموينات تبيع الشاي مثلًا بقيمة عالية حددها صاحبها مسبقًا بشكل مزاجي، وأخرى تبيع الشاي نفسه صنفًا وماركة وبلد منشأ بسعر أدنى بكثير؛ قِس على ذلك المواد التموينية الكثيرة الأخرى! إن هذا العمل يُعد عملًا مخالفًا للأسعار، وينم عن طمع وجشع وركض خلف الأرباح الفاحشة، دون مراعاة لأوضاع الناس، وبعيدًا عن الذمة والأمانة والوجدان، وهكذا تتوالى عمليات الاستهانة بالأسعار وجيب المواطن، من قِبَل عمالة وافدة تدير التموينات في غياب السعودي المتستر الذي يرضى بالمقابل القليل وله في السرير شخير".