"اسأل عن أمها".. سل صيامك مع المرأة والبحر في أمثال المنطقة الشرقية

متى ولماذا يسأل الرجل عن أم المرأة؟ وما تأثير البحر على الأمثال في المنطقة الشرقية بالسعودية؟ وما أسباب التناقض بين بعض الأمثال؟ وقد تناولت موسوعة المملكة العربية السعودية هذه القضايا عند رصد الأمثال بالمنطقة الشرقية.
وحسب الموسوعة، جاءت الأمثال الشعبية لتشمل مختلف مناحي الحياة في المنطقة الشرقية، كما كان للأمثال تأثير في سلوك الناس وأفكارهم فكانوا يعدُّون كثيرًا منها - وبخاصةٍ الأمثال المتواترة - حقائق مُجربة، لذلك فهي تنعكس في علاقاتهم الاجتماعية وتعاملهم وأسلوب حياتهم وتفكيرهم.
ومن القضايا التي تناولتها أمثال المنطقة الشرقية، قضية اختيار الزوجة أو الزوج، وورد فيها العديد من الأمثال، ومنها:
"إذا بغيت تضمها فاسأل عن أمها". أو "اعرف أمها قبل ما تضمها".
يبين هذا المثل أهمية الأم عند اختيار الزوجة؛ لأنّ البنت تتأثر بطباع أمها.
"حلاوة الثوب رقعته منه وفيه"
يدل على أنّ رقعة الشيء تكون من جنسه، ومعناه أن حل المشكلات يكون في الأقارب لا في الأغراب، وكذلك يُضرب كثيرًا في الحثّ على الزواج واختيار الزوجة من أسرة الزوج نفسها.
"ابعد اللحم عن اللحم لا يخيس"
معنى يخيس: يفسد ويُخرج له رائحة كريهة، ويُضرب في النصح بعدم الزواج من الأقارب.
"عنـز البلاد ما تبغى إلا التيس الغريب"
يُضرب هذا المثل في المرء الذي لا يستهويه ولا يُعجبه إلا الشيء الذي من خارج بيئته، ويُضرب كثيرًا في الشاب أو البنت التي تتزوج من خارج الأسرة أي من غير الأقارب.
"راس ماله أم عياله"
يُعبّر عن قيمة الزوجة لدى الزوج، فهي كرأس المال بالنسبة إلى التاجر وضياعه يعني ضياع كل شيء، وقد يستخدم للتعبير عن الرجل المفلس الذي لا يملك شيئًا.
"اصرف ما في الجيب يجيك ما في الغيب"
يُضرب هذا المثل في الحث على السخاء والإنفاق وعدم البخل؛ لأن الأرزاق بيد الله، سبحانه وتعالى.
"احفظ قرشك الأبيض ليومك الأسود"
ويُعبر هذا المثل عن التفكير والتخطيط للمستقبل، فما تملكه اليوم قد لا تملكه غدًا، لذا فالأمر يدعو إلى الاتزان في الإنفاق والادخار للمستقبل، احتياطًا من وقوع ظروف مفاجئة لم يُحسب لها.
وتقول الموسوعة: من الملاحظ أن الأمثال في بعض الأحيان - تحمل معاني متناقضة، فمثلاً هناك مثل يقول: ادفع ما في الجيب يجيك ما في الغيب، فهو يحث على الإنفاق وعدم الخوف من المستقبل، وفي المقابل هناك مثل يقول: خلّ قرشك الأبيض ليومك الأسود، فهو يحثّ على التوفير والتفكير في المستقبل؛ وهذا ناتج عن اختلاف الخبرات والتجارب بين الناس وتنوع المواقف؛ فهناك مواقف تستدعي استخدام المثل الأول وأخرى تتطلب استخدام المثل الثاني.
ويظهر في بعض أمثال المنطقة الشرقية تأثرها بالبحر والبيئة البحرية التي يعيشها المجتمع في تلك المنطقة، ومن تلك الأمثال:
"الزعلان يشرب من مية البحر"
يُعبّر هذا المثل عن عدم الاهتمام بالمرء الذي يغاضب الآخرين (يزعل منهم)، خصوصًا إذا كان (زعله) دون سبب، لذا فهو كالمرء الذي يُترك ليشرب من ماء البحر المعروف بشدة ملوحته فلا يزداد إلا عطشًا، كنايةً عن عدم جدوى عمله.
"لا تغيص قبل ما تجيس ما ينفع الجيس عقب الغرق"
تغيص: أي تغوص، وتجيس: أي تقيس، ويُعبر هذا المثل عن أنّ المرء قبل الإقدام على أمر ما لا بد له من معرفته والتأكد منه؛ لأنّ بعد الإقدام عليه يكون قد فات الأوان، وذلك مثل الشخص الذي يُريد أن يسبح في الماء، فلا بد له من معرفة عمق الماء قبل أن ينـزل، فمعرفته بعد النـزول لا تفيد.
"لي كثرت النواخذة طبع المركب"
والنواخذة جمع نوخذة وهو قائد السفينة أو ربانها، وطبع أي: غرق، والمقصود به أنّه إذا كثر المسؤولون عن شيء ما، فإنّ الآراء ستتعدد وكلٌّ سيدّعي الصواب، ويؤدي ذلك إلى سوء العاقبة، مثل السفينة التي يكون فيها أكثر من قائد فإنها ستغرق، لأن كل قائد سيوجه السفينة اتجاهًا مختلفًا، وهنا مثل يُستخدم في المعنى نفسه وهو: (لين كثرت الرعيان ضاعت الغنم)، كما يوجد مثل في منطقة نجد بهذا المعنى وهو: (قِدْر الشراكة ما يفوح).
المنطقة الشرقية تقع شرق السعودية على ساحل الخليج العربي، وهي أكبر مناطق المملكة مساحة، وتبلغ 540 ألف كيلومتر مربع، حسب هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، بنسبة 27.6 في المئة من مساحة المملكة، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 4 ملايين نسمة، حسب تعداد عام 2010، وهي أكثر منطقة يوجد بها نفط في العالم.
وتضم المنطقة الشرقية 11 محافظة، منها ست محافظات من فئة (أ)، وهي؛ الإحساء، حفر الباطن، الجبيل، القطيف، الخبر، الخفجي، وخمس محافظات من فئة (ب)، وهي؛ رأس تنورة، بقيق، النعيرية، قرية العليا، العديد، بالإضافة إلى مدينة الدمام مقر إمارة المنطقة.
ويظهر تأثير البحر في تسمية مدينة الدمام بهذا الاسم، وحسب موسوعة المملكة العربية السعودية، "الدمام" مشتقة من دمدمة الطبول التي كان الصيادون يقرعونها عند بدء الغوص أو انتهائه، أو ربما جاءت التسمية من وجود منطقة بحرية قريبة منها تسبب الدمة؛ أي: دوار البحر.