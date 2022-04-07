"اسأل عن أمها".. سل صيامك مع المرأة والبحر في أمثال المنطقة الشرقية

"احفظ قرشك الأبيض ليومك الأسود"

ويُعبر هذا المثل عن التفكير والتخطيط للمستقبل، فما تملكه اليوم قد لا تملكه غدًا، لذا فالأمر يدعو إلى الاتزان في الإنفاق والادخار للمستقبل، احتياطًا من وقوع ظروف مفاجئة لم يُحسب لها.

وتقول الموسوعة: من الملاحظ أن الأمثال في بعض الأحيان - تحمل معاني متناقضة، فمثلاً هناك مثل يقول: ادفع ما في الجيب يجيك ما في الغيب، فهو يحث على الإنفاق وعدم الخوف من المستقبل، وفي المقابل هناك مثل يقول: خلّ قرشك الأبيض ليومك الأسود، فهو يحثّ على التوفير والتفكير في المستقبل؛ وهذا ناتج عن اختلاف الخبرات والتجارب بين الناس وتنوع المواقف؛ فهناك مواقف تستدعي استخدام المثل الأول وأخرى تتطلب استخدام المثل الثاني.