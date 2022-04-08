اسألْ عن "دعم السعودية الكبير".. الريال اليمني يتعافى والصورة تثبتها الأرقام

وشهدت السوق تحسنًا كبيرًا غير مسبوق طرأ على تعاملات أسعار صرف الريال في السوق الموازية في الساعات الأولى من اليوم، وذكر الصرافون أن العملة اليمنية ارتفعت مساء أمس الخميس إلى 650 ريالًا للدولار للشراء و850 ريالًا للبيع مقارنة مع نحو 1130 ريالًا للدولار في تداولات سوق الصرف يوم الأربعاء، بعد أن كانت عند 1240 ريالًا للدولار في تداولات سوق الصرف مطلع الشهر الجاري، و1280 أواخر مارس الماضي.