استئصال ورم بالغدة النخامية لمريض في العقد الرابع بمستشفى عسير

يُذكر أن الفريق الطبي قد نجح في إجراء ما يقارب 30 عملية معقدة لأورام قاع الجمجمة والغدة النخامية وتشوهات شرايين الدماغ خلال الربع الأول من عام 2022م تم عملها بأحدث الأجهزة المتطورة بالمستشفى.