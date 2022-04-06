استئصال ورم بالغدة النخامية لمريض في العقد الرابع بمستشفى عسير

نجح فريق طبي بمستشفى عسير المركزي في إجراء عملية استئصال ورم بالغدة النخامية غير حميد لمريض في العقد الرابع من العمر يعاني من ضعف شديد بالنظر.
وتمت العملية بنجاح بقيادة رئيس استشاري جراحة المخ والأعصاب وجراحة قاع الجمجمة والأوعية الدموية الدماغية الدكتور عبده محمود الخيري، وبمشاركة استشاري ورئيس قسم التخدير الدكتور يوسف خوجة، وأجريت للمريض عملية باستخدام المنظار الجراحي.
وتمكّن الفريق الطبي والجراحي من استئصال الورم بالكامل عن طريق الأنف، وتكللت العملية بالنجاح، وغادر المريض المستشفى بصحة جيدة.
يُذكر أن الفريق الطبي قد نجح في إجراء ما يقارب 30 عملية معقدة لأورام قاع الجمجمة والغدة النخامية وتشوهات شرايين الدماغ خلال الربع الأول من عام 2022م تم عملها بأحدث الأجهزة المتطورة بالمستشفى.