محليات

استئصال ورم بالغدة النخامية لمريض في العقد الرابع بمستشفى عسير

أجراها فريق طبي نجح في إجراء 30 عملية معقدة خلال الربع الأول من 2022م
استئصال ورم بالغدة النخامية لمريض في العقد الرابع بمستشفى عسير
سبق
سبق

نجح فريق طبي بمستشفى عسير المركزي في إجراء عملية استئصال ورم بالغدة النخامية غير حميد لمريض في العقد الرابع من العمر يعاني من ضعف شديد بالنظر.

وتمت العملية بنجاح بقيادة رئيس استشاري جراحة المخ والأعصاب وجراحة قاع الجمجمة والأوعية الدموية الدماغية الدكتور عبده محمود الخيري، وبمشاركة استشاري ورئيس قسم التخدير الدكتور يوسف خوجة، وأجريت للمريض عملية باستخدام المنظار الجراحي.

وتمكّن الفريق الطبي والجراحي من استئصال الورم بالكامل عن طريق الأنف، وتكللت العملية بالنجاح، وغادر المريض المستشفى بصحة جيدة.

يُذكر أن الفريق الطبي قد نجح في إجراء ما يقارب 30 عملية معقدة لأورام قاع الجمجمة والغدة النخامية وتشوهات شرايين الدماغ خلال الربع الأول من عام 2022م تم عملها بأحدث الأجهزة المتطورة بالمستشفى.

مستشفى عسير المركزي

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