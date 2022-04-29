استئناف إرسال العمالة المنزلية الفلبينية إلى السعودية قريبًا

وأشار التقرير إلى أنه ما زال هناك بعض الخلافات المعلقة بين وزارة العمل والتوظيف، ودائرة العمال المهاجرين الفلبينيتين حول بعض الوثائق الخاصة بتوظيف العمالة في الخارج.