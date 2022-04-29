استئناف إرسال العمالة المنزلية الفلبينية إلى السعودية قريبًا

أعلن رئيس دائرة العمال المهاجرين الفلبيني، اليوم الجمعة استئناف إرسال العمالة المنزلية الفلبينية إلى السعودية في وقت قريب.
ونقلت صحيفة "abs-cbn" الفلبينية عن الوزير عبدالله ماماو، أن الوزارة أصدرت أمراً بإعادة استئناف إرسال العمالة المنزلية إلى المملكة .
وأشار التقرير إلى أنه ما زال هناك بعض الخلافات المعلقة بين وزارة العمل والتوظيف، ودائرة العمال المهاجرين الفلبينيتين حول بعض الوثائق الخاصة بتوظيف العمالة في الخارج.
وأكد الوزير عبدالله ماماو أنه يعمل وفقاً للقوانين وبموجب السلطات الممنوحة له باتخاذ القرارات الخاصة بتوظيف العمالة في الخارج، مشيراً إلى أنه سيقوم باجتماع مع المسؤولين في وزارة العمل الفلبينية في وقت قريب بهذا الشأن.