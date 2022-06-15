"استئناف مكة" تؤيد حكم "الإدارية" بإلغاء قرار جامعة الطائف ضد عضو هيئة تدريس

وبهذا، فقد أساء قرار الجامعة لعضو هيئة التدريس شخصيًا ومهنيًا وعلميًا، وخاصة فيما يتعلق بالأمانة وشرف الوظيفة، وخاصة بإحالته للتحقيق دون ذكر أي مخالفات سواء في خطاب الاستدعاء أو قرار مدير الجامعة، مما يعد إخلالًا جوهريًا بإجراءات التحقيق التي من أهمها إبلاغ المتهم بالتهم أو المخالفات المنسوبة إليه.