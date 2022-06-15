"استئناف مكة" تؤيد حكم "الإدارية" بإلغاء قرار جامعة الطائف ضد عضو هيئة تدريس

أيّدت محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة أمس حكم بتأييد الحكم الصادر عن الدائرة التأديبية الأولى بالمحكمة الإدارية بمكة المكرمة بتاريخ ١٤٤٣/٢/٢هـ بإلغاء قرار مدير جامعة الطائف رقم (٥١١٤٦) وتاريخ: ١٤٤١/٧/١٤هـ المتضمن تنبيه عضو هيئة تدريس لتلافي بعض المخالفات المنسوبة إليه، وتوجيه لفت نظر له إثر تحقيق مخالف أجرته معه الجامعة.
وتضمّن الحكم إخلال الجامعة بعدم تمكين عضو هيئة التدريس بالدفاع عن نفسه بشكل صحيح، كما خلا خطاب الاستدعاء للتحقيق، وقرار لفت النظر من ذكر المخالفات، مما يجعل القرار معيبًا في شكله وإجرائه، وانتهت الدائرة إلى القضاء بإلغاء قرار مدير الجامعة.
وبهذا، فقد أساء قرار الجامعة لعضو هيئة التدريس شخصيًا ومهنيًا وعلميًا، وخاصة فيما يتعلق بالأمانة وشرف الوظيفة، وخاصة بإحالته للتحقيق دون ذكر أي مخالفات سواء في خطاب الاستدعاء أو قرار مدير الجامعة، مما يعد إخلالًا جوهريًا بإجراءات التحقيق التي من أهمها إبلاغ المتهم بالتهم أو المخالفات المنسوبة إليه.
يُذكر أن القضية تم تداولها في أروقة المحكمة الإدارية أكثر من عامين بعد أن تظلم عضو هيئة التدريس لوزارة الموارد البشرية ووزارة التعليم دون فائدة، مما جعله يرفع القضية للمحكمة الإدارية، ويمثل حكم المحكمة الإدارية تحقيقًا للعدالة وإنصافًا لحقوق الموظفين.