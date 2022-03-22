استبيان بدول مجلس التعاون الخليجي يظهر أن التحولات الجذرية هي طريقة لنجاح الشركات المستدام

وباستطلاع رأي أكثر من 2000 مشارك في دول مجلس التعاون الخليجي الثلاث، أظهر الاستبيان أن المشاركين في كل من الإمارات والسعودية وبغالبية "84% و82%" على التوالي أيدوا أن التغيير مع الوقت يشجع الشركات لابتكار وخلق فرص عمل جديدة، في حين أن المشاركين في دولة الكويت "82%" قد أقروا أن تحول الشركات سيساعد في النمو، ويعطي فرصة للازدهار ما بعد جائحة كوفيد-19.