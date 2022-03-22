استبيان بدول مجلس التعاون الخليجي يظهر أن التحولات الجذرية هي طريقة لنجاح الشركات المستدام

أظهرت نتائج استبيان تم إجراؤه في كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والكويت، رأيًا سائدًا بأن التحول هو عنصر أساسي للشركات التي تسعى لفرص جديدة ونمو.
وقد أجرى الاستبيان شركة الأبحاث الرائدة في مجال السوق 4SiGHT ومقرها دبي، بتكليف من شركة "فيليب موريس انترناشونال" بهدف فهم وجهة نظر المجتمع من تطور القطاعات.
واستطلع الاستبيان أيضًا الأراء عن الشركات التي تقوم حاليًا بالتحوّلات الجذرية من تلقاء نفسها؛ ومن ضمنها شركة فيليب موريس إنترناشونال التي تعمل حاليًا على التحول إلى مستقبلٍ خالٍ من الدخان.
وباستطلاع رأي أكثر من 2000 مشارك في دول مجلس التعاون الخليجي الثلاث، أظهر الاستبيان أن المشاركين في كل من الإمارات والسعودية وبغالبية "84% و82%" على التوالي أيدوا أن التغيير مع الوقت يشجع الشركات لابتكار وخلق فرص عمل جديدة، في حين أن المشاركين في دولة الكويت "82%" قد أقروا أن تحول الشركات سيساعد في النمو، ويعطي فرصة للازدهار ما بعد جائحة كوفيد-19.
وبالبحث بشكل أعمق لفهم أسس هذا النجاح حدد الاستبيان أهم المبادرات للتحول التي يجب للشركات التركيز عليها.
في السعودية والإمارات تمت ملاحظة أن ضمان المساواة بين الجنسين في مكان العمل هو أهم مبادرة للتحول في الشركات وبمعدل "79% و83%" من المشاركين على التوالي. بينما في الكويت فنسبة "45%" أشاروا إلى الحاجة لمواءمة تحول الشركات في هذا المجال مع البرنامج الوطني للدولة كأهم مبادرة.
وأيد المشاركون في الدول الثلاث أن الشركات قد بدأت فعليًا باتخاذ الخطوات الضرورية للتحول ضمن الوتيرة المطلوبة لتحقيق أفضل النتائج.