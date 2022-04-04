استثمار نوعي من "زين" لربط جدة ومرسيليا بـ"الكابل البحري J2M"

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة "بي سي سي دابليو غلوبال" (Global PCCW) فريدريك تشوي: التعاون مع "زين" كان وما زال استراتيجيًا وتحوليًا لأسواق المنطقة، لذلك نتطلع إلى أن يساهم هذا الاستثمار في إتاحة مزيد من السعة التشغيلية في منطقة الشرق الأوسط، وفي عصر يُعتبر فيه الوصول إلى البيانات في زمن أقصر عاملًا رئيسيًا في التفاضل، لذا نؤمن بأن هذا هو الوقت المناسب لتوسيع الاستثمار في البنية التحتية البحرية".