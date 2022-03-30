استجابة لدعوة مجلس التعاون.. خطوة إنسانية من "التحالف" وفرصة لصنع السلام باليمن

تأتي استجابة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، لدعوة أمين مجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف؛ لوقف إطلاق النار بالداخل اليمني، بهدف إنجاح المشاورات اليمنية وإيجاد بيئة إيجابية خلال شهر رمضان المبارك لصناعة السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
وتعكس دعوة الأمين العام للمجلس، للتحالف والأطراف اليمنية لإيقاف إطلاق النار، حرص مجلس التعاون الخليجي على أن يكون شهر رمضان فرصة لصنع السلام.
ودائماً ما يؤكّد التحالف موقفه الثابت الداعم للحكومة اليمنية الشرعية بموقفها السياسي وتدابيرها وإجراءاتها العسكرية، ودعمه الدائم لأبناء الشعب اليمني الشقيق لتحقيق تطلعاته وبناء دولته وبما يحقق الأمن والرخاء.
وقادت دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة، مبادرات إيجابية في سبيل إنجاح عمل الحكومة على الأرض، ودعم الشعب اليمني، وفتحت باب الأمل في تحقيق الاستقرار في المحافظات المحررة، ومواصلة جهودها في دعم المواطن اليمني من أقصى الشمال إلى الجنوب.
ومن أهم مبادرات التحالف حجم الاستعدادات في عدن لاستقبال عودة الحكومة ومساعدتها على ممارسة مهامها واستعادة عمل مؤسسات الدولة كخطوة أولية من خطوات تنفيذ اتفاق الرياض، كما أكّد أمين مجلس التعاون، مراراً على دعم المجلس ومساندته لليمن والشعب اليمني في ظل الشرعية الدستورية ومن خلال الحل السياسي، وهذا ما تسعى إليه دول مجلس التعاون، وهو مواصلة دعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق، ودعم الجهود الإقليمية والدولية في هذا الصدد وبما يحقق الأمن والاستقرار.
وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، وقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني اعتباراً من الساعة (06:00) صباح اليوم الأربعاء، استجابة لدعوة الحجرف؛ ودعماً للجهود والمساعي الداعمة للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام لإنهاء الأزمة اليمنية، وتحقيق الأمن والاستقرار لليمن الشقيق، والتي تأتي في سياق المبادرات والجهود الدولية برعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، والمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، والوصول إلى حل سياسي شامل.