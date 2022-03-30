استجابة لدعوة مجلس التعاون.. خطوة إنسانية من "التحالف" وفرصة لصنع السلام باليمن

ومن أهم مبادرات التحالف حجم الاستعدادات في عدن لاستقبال عودة الحكومة ومساعدتها على ممارسة مهامها واستعادة عمل مؤسسات الدولة كخطوة أولية من خطوات تنفيذ اتفاق الرياض، كما أكّد أمين مجلس التعاون، مراراً على دعم المجلس ومساندته لليمن والشعب اليمني في ظل الشرعية الدستورية ومن خلال الحل السياسي، وهذا ما تسعى إليه دول مجلس التعاون، وهو مواصلة دعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق، ودعم الجهود الإقليمية والدولية في هذا الصدد وبما يحقق الأمن والاستقرار.