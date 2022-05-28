استحواذ عالمي يرسم صورة الـ15%.. "النفط الأصفر" كنز السعودية الثمين

جاء استحواذ المملكة على ١٥%؜ من الإنتاج العالمي للتمور، ليكشف عن أعلى معدل نمو في صادرات المملكة من التمور خلال الأعوام الستة الماضية بمعدل ١٢.٥%؜، وفق جهود لدعم القطاع غير النفطي تنبثق من رؤية المملكة 2030 التي تهدف لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كعمود فقري للاقتصاد السعودي.