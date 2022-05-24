استخراج 27 حبة مغناطيسية من بطن طفلة بمستشفى الولادة بحفر الباطن

وباشر الفريق الطبي على الفور، إجراء تدخل جراحي دقيق من خلال عمل ثقوب صغيرة في جدار البطن، واستخراج 27 حبة مغناطيسية وخياطة الثقوب المعوية، وتكللت العملية بالنجاح؛ حيث استغرقت 3 ساعات ونصفًا، مع متابعة حالة الطفلة حتى تماثلت للشفاء وغادرت المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة.