استخراج 27 حبة مغناطيسية من بطن طفلة بمستشفى الولادة بحفر الباطن

تَمَكن الفريق الجراحي للأطفال بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن، من إنقاذ طفلة كانت تعاني من ألم في البطن وقيء مستمر لأكثر من أسبوعين.
وتَبَين بعد إجراء الفحوصات والأشعة السينية، وجود 27 حبة مغناطيسية من "مكونات لعبة" في الجهاز الهضمي؛ مما تسببت في حدوث أكثر من 8 ثقوب في جدار الأمعاء.
وباشر الفريق الطبي على الفور، إجراء تدخل جراحي دقيق من خلال عمل ثقوب صغيرة في جدار البطن، واستخراج 27 حبة مغناطيسية وخياطة الثقوب المعوية، وتكللت العملية بالنجاح؛ حيث استغرقت 3 ساعات ونصفًا، مع متابعة حالة الطفلة حتى تماثلت للشفاء وغادرت المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة.