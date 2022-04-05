"استدارة وانغلاق".. جراحة عاجلة تُنقذ شاباً بجدة من التليف الكيسي المتنحي

وفي التفاصيل، حضر المريض إلى طوارئ مستشفى الملك عبدالعزيز نتيجة لما يعانيه، مما دعا الفريق الطبي إلى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، حيث تم تشخيصه بانغلاق معوي حاد وذلك بسبب انغلاق معوي قولوني وعندها استوجب التدخل الجراحي العاجل، وعند استكشاف البطن كانت هناك استدارة معوية وانغلاق معوي قولوني، مما يسمّى متلازمة و"waughs syndrome"، مما استوجب اتخاذ القرار العاجل من قِبل الفريق الطبي المشرف للحالة حينها، وهو استئصال القولون مع جزءٍ من الأمعاء وعمل فتحة معوية فغرية خارجية، وأيضاً أُجريت له بعد ذلك عملية توصيل الأمعاء مع المستقيم لإخراج طبيعي بدل الفغر المعوي.