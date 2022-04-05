"استدارة وانغلاق".. جراحة عاجلة تُنقذ شاباً بجدة من التليف الكيسي المتنحي
نجح فريق طبي بمستشفى الملك عبد العزيز بجدة، في إنهاء معاناة شاب في التاسعة عشرة من العمر، يشكو إمساكاً مزمناً وقد زاد إلى حد انتفاخ البطن وقيء لمدة أسبوع.
وفي التفاصيل، حضر المريض إلى طوارئ مستشفى الملك عبدالعزيز نتيجة لما يعانيه، مما دعا الفريق الطبي إلى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، حيث تم تشخيصه بانغلاق معوي حاد وذلك بسبب انغلاق معوي قولوني وعندها استوجب التدخل الجراحي العاجل، وعند استكشاف البطن كانت هناك استدارة معوية وانغلاق معوي قولوني، مما يسمّى متلازمة و"waughs syndrome"، مما استوجب اتخاذ القرار العاجل من قِبل الفريق الطبي المشرف للحالة حينها، وهو استئصال القولون مع جزءٍ من الأمعاء وعمل فتحة معوية فغرية خارجية، وأيضاً أُجريت له بعد ذلك عملية توصيل الأمعاء مع المستقيم لإخراج طبيعي بدل الفغر المعوي.
وعن الحالة، أوضحت صحة جدة، أن هذه المتلازمة تكون في سن مبكرة في الطفولة في أول ثلاثة أشهر من الولادة؛ حيث تم اكتشافه بأنه مصاب بمرض التليف الكيسي الصبغي المتنحي، وهو مرض وراثي يصاب به الذكور أو الإناث على سواء، وتكون أعراض الإصابة قد تبدو عند الولادة أو تظهر عند الطفولة، ويكون الخلل في الغدد الخارجية، بحيث تتكون معه طبقة سميكة مخاطية تؤدي إلى الالتهاب الرئوي البرنشيمي وتليف شمعي في الكبد وقصور في إنزيمات البنكرياس الهضمية وإمساك وانسدادات معوية والانغلاق المعوي.
وقد تكللت، والحمد لله، العملية بنجاح، وبتوفير العلاجات اللازمة، وخضع المريض للعناية الكاملة والدقيقة لتجاوز الحالة الحرجة بعد العملية، وقرر الفريق الطبي له الخروج من المستشفى.
يُذكر أن المستشفى أجرى خلال الشهر الماضي 441 عملية، المجدولة بلغت 305 عمليات، في حين بلغ عدد عمليات اليوم الواحد 119 عملية، والطارئة 136 عملية.