استدرج غلامًا وفعل الفاحشة به بالقوة ثم كتم أنفاسه وقتله.. جدة تشهد تنفيذ حكم القتل في الجاني

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه.. ولبشاعة هذه الجريمة، تم الحكم بقتله تعزيرًا، وأُيّد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.