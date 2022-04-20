استشارية أخلاقيات طبية تحذر من ظاهرة "المعلومات المغلوطة"

وقالت الدكتورة "ريم": "تنشأ ‎المعلومات الطبية المغلوطة من عدد من المصادر قد يحمل مصدرها المرضى أو الأطباء، وقد شهدنا خلال ‎الجائحة ما أحدثته هذه ‎المعلومات المغلوطة من أضرار وكم تكبدت الدولة من جهود وموارد لتصحيحها، كما أن المجتمع في تعطش للمبادرات التثقيفية التي تعينه على ‎الوقاية من الأمراض وتحسين ‎جودة الحياة، فتقع على الأطباء مسؤولية أعلى من غيرهم لثقة المجتمع بهم فيما يتعلق بأمور حياتهم وصحتهم، ووجود منصات اجتماعية وقنوات إعلامية متعددة لوضع هذه المعلومات الصحية دون ‎ضوابط متخصصة تحكم نشر هذه المعلومات أدى إلى ما نعايشه الآن من نشر لمعلومات صحية منها الصحيح ومنها المغلوط.