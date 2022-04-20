استشارية أخلاقيات طبية تحذر من ظاهرة "المعلومات المغلوطة"

علّقت استشاري الأخلاقيات الطبية والحيوية في برنامج الأخلاقيات المتكامل بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، الدكتورة ريم الشيناوي، على ظاهرة المعلومات الطبية المغلوطة التي يظهر بها الأطباء من وقت لآخر، موضحةً أن ضررها يقع على المجتمع كنشر ثقافة صحية خاطئة، وعلى الممارس الصحي كمخالفة وظيفية.
وقالت الدكتورة "ريم": "تنشأ المعلومات الطبية المغلوطة من عدد من المصادر قد يحمل مصدرها المرضى أو الأطباء، وقد شهدنا خلال الجائحة ما أحدثته هذه المعلومات المغلوطة من أضرار وكم تكبدت الدولة من جهود وموارد لتصحيحها، كما أن المجتمع في تعطش للمبادرات التثقيفية التي تعينه على الوقاية من الأمراض وتحسين جودة الحياة، فتقع على الأطباء مسؤولية أعلى من غيرهم لثقة المجتمع بهم فيما يتعلق بأمور حياتهم وصحتهم، ووجود منصات اجتماعية وقنوات إعلامية متعددة لوضع هذه المعلومات الصحية دون ضوابط متخصصة تحكم نشر هذه المعلومات أدى إلى ما نعايشه الآن من نشر لمعلومات صحية منها الصحيح ومنها المغلوط.
وتساءلت: لماذا نعير هذه المعلومات المغلوطة الكثير من الانتباه؟، مجيبة عن ذلك "لوجود الضرر، الضرر هو المبدأ الأساسي الذي نتعرض له هنا من بين عدة مبادئ أخلاقية أخرى، سواء كان الضرر مقصودًا "بمعنى العلم بمخالفة أصول المهنة"، أو غير مقصود "بغير علم بمخالفته أصول المهنة"، ومنع الضرر ومساعدة المرضى هم أولى المبادئ الأخلاقية وأرساها بمهنة الطب، ولا يصح للممارس الطبي التخلي عنها.
وأضافت: يتنافى نشر المعلومات الطبية المغلوطة مع أخلاقيات المهنة التي تعهّد بها كل من أدى القسم الطبي، ويقع على عاتقنا واجب أخلاقي وواجب طبي تجاه المجتمع للحد من هذه الممارسات الكفيلة بالتأثير سلبيًا على ثقة المجتمع بالممارس الطبي، وليس الهدف إخجال أحدهم أو تشويه السمعة، وعندما تكون المعلومة مجرد رأي أو منظور، وجب على المتحدث التنويه بذلك، لا أن يستدل بأجزاء ومعلومات مقتطعة من دراسات علمية بحسب ما يدعم رأيه.
وأكدت الدكتورة ريم الشيناوي أنه في عهد البيانات الضخمة والإنترنت، يكمن التحدي في متابعة وضبط الكم الهائل من المعلومات التي تطرح يومياً على المنصات الاجتماعية، وتقصير البعض في الواجب المهني الأخلاقي والمسؤولية الاجتماعية، هو مخالفة لمدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة وهي إحدى مخرجات برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية في الأجهزة الحكومية كإطار عام يتوجب على جميع موظفي الدولة التقيد به والعمل بمقتضاه.
وأردفت بالقول: بحسب ما نصّت عليه مدونة السلوك الوظيفي والأخلاقيات الوظيفية في الباب الثاني "الواجبات العامة للموظف" فإنه يتوجب على جميع موظفي الدولة المحافظة على رسالة جهة العمل "متمثلة في هذه الحالة في وزارة الصحة"، وتعزيز ثقة الجمهور بها.
أما فيما يتعلق بواجبات الموظف العام تجاه الجمهور، فإن المدونة في المادة الثامنة نصت على احترام حقوق الآخرين ومصالحهم دون استثناء، والتعامل مع الجمهور باحترام، ولباقة وكياسة، وحيادية وتجرد وموضوعية دون تمييز، ونصت كذلك مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة بالسعي لكسب ثقة الجمهور من خلال نزاهته وتجاوبه وسلوكه السليم في كل أعماله بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات، والامتناع عن أي عمل يؤثر سلبيًا على ثقة الجمهور بالوظيفة العامة، ومخالفة الأحكام الواردة بالمدونة يعرض الموظف للمساءلة واتخاذ الإجراءات والعقوبات التأديبية والجزائية وفق النظام، كما يتوجب على كل ممارس صحي مرخص من هيئة التخصصات الصحية الالتزام بنظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية.
وتابعت: أكد النظام أن الممارس الصحي يزاول مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع في نطاق احترام حق الإنسان في الحياة وسلامته وكرامته مبتعداً عن الاستغلال، كما ورد في "المادة الخامسة من النظام"، ويجب أيضاً على الممارس الصحي أن يعمل على تنمية معلوماته، وأن يتابع التطورات العلمية والاستشارات الحديثة في مجال تخصصه حسب ما نصت "المادة السابعة".
وبخصوص واجبات الزمالة، أشارت الدكتورة "الشيناوي" إلى ضرورة أن تقوم العلاقة بين الممارسين الصحيين على أساس التعاون والثقة المتبادلين، وقالت: يحظر الكيد لزميل أو الانتقاص من مكانته العلمية أو الأدبية وترديد الشائعات التي تسيء إليهم"، بحسب المادة الرابعة والعشرين من النظام، يتوجب أيضاً على جميع موظفي الدولة والممارسين الصحيين الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بأعمالهم والإلمام والالتزام بها وبالنصوص النظامية ذات العلاقة بممارستهم تخصصاتهم المهنية ولوائحها التنظيمية.
واختتمت استشارية الأخلاقيات الطبية بالقول: لهيئة التخصصات الصحية وضع الأنظمة والقواعد لضبط هذه المخالفات وربطها بمنع التجديد أو إيقاف التراخيص للمهن الصحية وإعطاء الإنذارات للحد من هذه الممارسات، مع مراعاة تقدير العقوبة بقدر الضرر الواقع على المجتمع والمرضى من جراء هذه المعلومات المغلوطة.