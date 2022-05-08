‏استشارية: التراخي في الاحترازات أثناء إجازة العيد سبب ارتفاع إصابات كورونا الأخيرة

عزت استشارية الأمراض المعدية الدكتورة حوراء البيات ارتفاع إصابات بفيروس كورونا الأخيرة إلى بعض التراخي في الاحترازات أثناء إجازة العيد مع التجمعات، مشيرة إلى أن البعض من كانت لديهم أعراض لم يلتزموا بالإجراءات الاحترازية.
وخلال حديثها لقناة الإخبارية، طالبت "البيات"، كل شخص تظهر عليه أعراض أو حالة اشتباه بفيروس كورونا خلال الأسبوعين المقبلين بالمبادرة بعزل نفسه والقيام بالفحص المنزلي أو بإجراء تحليل PCR والحرص على لبس الكمامة في جميع الأماكن المغلقة أو المفتوحة.
وبيّنت أنه مع ارتفاع معدلات الإصابة تبدأ سلسلة انتشار الفيروس ولكسرها نحتاج ما يقارب إلى ثلاثة أسابيع، لافتة إلى أن سرعة الانتشار تعد مصدر قلق لكن المؤشر الجيد والإيجابي وحتى مع كثرة الإصابات ووجود نسبة التحصين التي وصلنا إليها، فلا تزال حالات الوفيات صفرية، وإن شاء الله تقل أعداد الحالات الحرجة ونصل إلى الصفرية خلال الفترة القادمة.
وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الأحد 8 مايو 2022، عن تسجيل 339 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 755415 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 112 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 742563 حالة ولله الحمد. وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9103 حالات وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 55 حالة.