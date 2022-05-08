‏استشارية: التراخي في الاحترازات أثناء إجازة العيد سبب ارتفاع إصابات كورونا الأخيرة

وبيّنت أنه مع ارتفاع معدلات الإصابة تبدأ سلسلة انتشار الفيروس ولكسرها نحتاج ما يقارب إلى ثلاثة أسابيع، لافتة إلى أن سرعة الانتشار تعد مصدر قلق لكن المؤشر الجيد والإيجابي وحتى مع كثرة الإصابات ووجود نسبة التحصين التي وصلنا إليها، فلا تزال حالات الوفيات صفرية، وإن شاء الله تقل أعداد الحالات الحرجة ونصل إلى الصفرية خلال الفترة القادمة.