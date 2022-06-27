استشارية تُحذِّر من الهوس بعمليات التجميل: لا تقعوا ضحية الإدمان

وتابعت الاستشارية "فاطمة الصبحي" قائلة: "ليس من المنطق أن نُحمِّل أنفسنا أكثر من طاقتنا لشيء تكميلي، وليس ضروريًّا، وإن كنا في ضرورة لحالة نفسية مضطربة فيجب أن نتأكد من خلو الشخص من الأمراض، أو المشاكل النفسية المعقدة التي لن تحلها الجراحة، أو التجميل. وإن كان المريض مستقرًّا نفسيًّا فيمكن اللجوء للتجميل؛ لأنه ضرورة بالنسبة له؛ لأن له تبعات نفسية، أو جسدية ووظيفية، كترهلات الجلد التي تسبب تقرحات والتهابات، أو تعيق الحركة واللبس".