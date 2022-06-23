استشارية جراحة: قدم تُبتر كل 20 ثانية في العالم نتيجة لمرض السكري!

حذرت استشارية الجراحة العامة في مستشفى الملك فهد بجدة الدكتورة سامية فرج، من مضاعفات السكري؛ بسبب إهمال علاجه وتحكم المرض بالمصابين.
وقالت: إن 30% من مرضى السكر قد يصابون بجروح في أقدامهم وكل 20 ثانية يتم بتر القدم في مكان ما في العالم نتيجة لهذا المرض.
وأضافت لـ"الإخبارية"، إن عدم انتظام السكر والعناية بالقدم هو السبب الرئيس الذي يؤدي إلى بتر أصابع القدم، ومن ثم القدم كاملة، انتقالا إلى بتر القدم الأخرى لدى المصابين بالسكري.
ونبهت من زيادة احتمالية بتر أصابع القدم الأخرى، بعد الإصبع الأولى، موضحة أن "نسبة بتر الأصبع الثاني تصل 50%".
وشددت على أهمية العناية المنزلية والطبية والكشف المبكر للوقاية من هذه المضاعفات والفحص اليومي لقدم المريض وحذائه، قائلة إن دخول قطعة زجاج أو حجر صغير في الحذاء ولضعف الإحساس ينتج عنه جرح بالقدم والمريض لا يشعر به.
ولفتت إلى أن أهم سببين للقدم السكري: ضعف الأعصاب أو القصور في التروية الدموية.
وأشارت إلى أن 70% من مشاكل القدم السكري نتيجة لضعف الأطراف العصبية الذي يؤدي لضعف الإحساس فلا يشعر المريض بالجروح في قدمه.
كما يؤدي ذلك لضعف في العضلات وتغير الضغط بالقدم، ما يتسبب في حدوث التورمات والاحمرار والجلد الميت.
ونصحت مريض السكري غير المصاب بتغييرات في قدمه بارتداء جزمة تكون بطانتها طرية وارتداء جرابات مغطاة من الأمام، لأن ضعف الإحساس يعرض مريض السكري للجروح.
وذكرت أن الحذاء الطبي يساعد في تخفيف الضغط على القدم ومنع حدوث الجروح فيها.