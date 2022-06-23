استشارية جراحة: قدم تُبتر كل 20 ثانية في العالم نتيجة لمرض السكري!

وأضافت لـ"الإخبارية"، إن عدم انتظام السكر والعناية بالقدم هو السبب الرئيس الذي يؤدي إلى بتر أصابع القدم، ومن ثم القدم كاملة، انتقالا إلى بتر القدم الأخرى لدى المصابين بالسكري.