استشارية دولية: المملكة من أوائل الدول التي اعتمدت حق الصحة الشمولي
كشفت عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان بالمملكة، وعضو اللجنة الاستشارية بمجلس حقوق الإنسان في جنيف الدكتورة نورة بنت مزيد العمرو، عن جهود الهيئة في دعم تقديم التأهيل الاجتماعي لفئة المعنفات بالمملكة وتوفير السكن والعمل خارج الدور، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك من مبدأ إعمال الحق في الصحة ومقوماته الأساسية.
وقالت "العمرو": بالإضافة إلى اللجنة الدائمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تختص بالحق في الصحة، فإن مجلس هيئة حقوق الإنسان في دورته الحالية؛ استحدث لجانًا جديدة من ضمن لجانه الدائمة تختص بالفئات الأكثر ضعفًا، وهي لجنة حقوق المرأة ولجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولجنة حقوق الطفل في تأكيد لأهمية إعمال الحقوق لهذه الفئات بما فيها الحق في الصحة.
وأشارت إلى تميز المملكة في مجال إعمال الحق في الصحة وحقوق الإنسان ذات الصلة، والذي ظهر جليًا خلال جائحة كورونا مع المواطنين والمقيمين وحتى مخالفي نظام الإقامة من تقديم الرعاية الصحية واللقاحات المجانية لهم، مع احترام سرية وخصوصية الأفراد عبر تطبيق "توكلنا" والذي نالت المملكة به أعلى التصنيفات الدولية بعيدًا عن الإعلام المناهض للمملكة خارجيًا.
وأضافت: المملكة من أوائل الدول التي نص عدد من مواد نظامها الأساسي في الحكم على "حق الصحة الشمولي"، كما أن المملكة صادقت على عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكفل الحق في الصحة عامة وللفئات الأكثر ضعفًا خاصة، ومنها اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وتناولت، خلال لقاء ديوانية الأطباء بالخبر في لقائها الـ74 مساء أمس الأول الأربعاء، عنوان "الحق في الصحة وحقوق الإنسان"؛ المقومات الأساسية للصحة التي أشارت لها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة ومنها: المساواة بين الجنسين، الحصول على التوعية والمعلومات المرتبطة بالصحة والظروف الصحية للعمل والبيئة، مياه الشرب الآمنة ومرافق الصرف الصحي، الغذاء الأمن، التغذية الكافية والمسكن الملائم، وتطرقت إلى العناصر الأساسية في الصحة وهي: التوفر، والجودة، وإمكانية الوصول، والقبول.
وسلطت "العمرو" الضوء على الحق في الصحة للفئات المحددة، موضحة أن للمرأة الحق في صحتها الجنسية والإنجابية دون إكراه أو تمييز أو عنف أو نقص في المعلومات الطبية.
وقالت: هناك عدد من الآليات للرصد والمتابعة كرقم وزارة الصحة 937 وكذلك خدمة المشورة أو الشكوى بهيئة حقوق الإنسان، وكذلك ضرورة معاملة جميع الأطفال والمراهقين بطريقة غير تمييزية.
وحذرت من استغلال المراهقين جنسيًا وتعنيفهم، وشددت على ضرورة ضمان السرية والخصوصية في تقديم الرعاية لهم.
وفيما يخص الحق في الصحة لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة، أضافت "العمرو": التدابير التي يجب أن تتخذها الدول لكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منها: توفير الخدمات الطبية والاجتماعية المطلوبة؛ بسبب إعاقتهم بما في ذلك الكشف المبكر، توفير الخدمات التي تهدف لتقليل الإعاقات، توفر المرافق الصحية لأقرب مكان للأشخاص ذوي الإعاقة، تزويدهم ببرامج صحية مجانية، تدريب المهنيين الصحيين ووضع معايير أخلاقية للرعاية الصحية الخاصة بهم.