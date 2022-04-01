استشارية دولية: المملكة من أوائل الدول التي اعتمدت حق الصحة الشمولي

وتناولت، خلال لقاء ديوانية الأطباء بالخبر في لقائها الـ74 مساء أمس الأول الأربعاء، عنوان "الحق في الصحة وحقوق الإنسان"؛ المقومات الأساسية للصحة التي أشارت لها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة ومنها: المساواة بين الجنسين، الحصول على التوعية والمعلومات المرتبطة بالصحة والظروف الصحية للعمل والبيئة، مياه الشرب الآمنة ومرافق الصرف الصحي، الغذاء الأمن، التغذية الكافية والمسكن الملائم، وتطرقت إلى العناصر الأساسية في الصحة وهي: التوفر، والجودة، وإمكانية الوصول، والقبول.