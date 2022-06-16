استشاري أعصاب: سوء استخدام الأجهزة الذكية يؤدي للإصابة بخشونة الرقبة في سن مبكرة

وتفصيلاً، أوضح الدكتور "الربيع" أن وجود الآلام في الرقبة والتي تمتد إلى الكتف واليد، دليل على وجود ضغط على العصب الطرفي وهنا يجب استشارة الطبيب ومن ثم بداية الخطة العلاجية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الرياضة والعلاج الطبيعي المستمر يخفف من خشونة الرقبة.