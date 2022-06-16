استشاري أعصاب: سوء استخدام الأجهزة الذكية يؤدي للإصابة بخشونة الرقبة في سن مبكرة

نفى استشاري المخ والأعصاب وجراحة العمود الفقري الدكتور عبدالكريم الربيع وجود علاقة بين ارتفاع ضغط الدم وخشونة الرقبة، مستدركًا أن الآلام المزمنة في الجسم تزيد من ارتفاع الضغط عند المصابين به.
وتفصيلاً، أوضح الدكتور "الربيع" أن وجود الآلام في الرقبة والتي تمتد إلى الكتف واليد، دليل على وجود ضغط على العصب الطرفي وهنا يجب استشارة الطبيب ومن ثم بداية الخطة العلاجية، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الرياضة والعلاج الطبيعي المستمر يخفف من خشونة الرقبة.
وقال الاستشاري "الربيع" في لقائه مع برنامج صباح السعودية إن المقصود بخشونة الرقبة وجود مشكلة في الغضاريف الموجودة بين فقرات العنق، مشيرًا إلى أن الدراسات أظهرت أن أكثر من 85 % من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن الستين عامًا يعانون بسبب خشونة الرقبة.
وحذر من تأثير عدم اتزان الرقبة أثناء الجلوس والعمل في الإصابة بخشونة الرقبة، مشيرًا إلى أن زيادة استخدام الأجهزة الذكية والجوال أدى إلى ارتفاع الإصابة بخشونة الرقبة بين الشباب في سن الثلاثين والأربعين، إضافة إلى التدخين وحمل الأشياء الثقيلة فوق الرأس.
وأكد ضرورة استشارة الطبيب المختص في حال الشعور بآلام في الرقبة والآلام في اليد والتي تسبب الضغط على الحبل الشوكي والأعصاب إذ يشعر المريض بالضعف وعدم الاتزان أثناء المشي ومشكلة في الحركة أو مشكلة عصبية، وللأسف عند إصابة الحبل الشوكي أو حصول قصور فيه فلا يمكن إعادته إلى الوضع الطبيعي والسابق قبل المرض، والتدخل الجراحي يكون لمنع تدهور المرض.
ونصح استشاري المخ والأعصاب لتجنب خشونة الرقبة بالمحافظة دائمًا بأن تكون الرقبة في وضع مستقيم عند العمل والوظيفة والجلوس، ورفع الأجهزة والجوال أمام الوجه أثناء استخدامها، ولا تكون الرقبة بوضع مائل ومنحني حتى لا يشكل ذلك ضغطًا على الرأس.