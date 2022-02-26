استشاري بالطب الوقائي يتوقع تخفيف بعض الإجراءات الاحترازية

أكد‏ ‏استشاري الطب الوقائي والصحة العامة وعضو المجلس العلمي للطب الوقائي الدكتور عبد الحميد الصبحي؛ ‏أن أي جائحة في العالم مصيرها إلى الانتهاء.

وقال "الصبحي" عبر قناة الإخبارية: الزملاء والإخوان في وزارة الصحة يؤكدون دائمًا أننا على وشك نهاية الجائحة بناءً على مؤشرات عالمية ومؤشرات محلية والمؤشرات العالمية ‏انعكاس المنحنى الوبائي إلى أسفل، والأمر الآخر ارتفاع نسبة المحصنين على مستوى العالم ‏إذا استطاع أكثر من 55% يعني أكثر من نصف سكان العالم الحصول على جرعة كاملة أو جرعتين من التحصين ضد وباء كورونا.

وأضاف: بشأن حدة المرض، فقد لاحظنا في الآونة الأخيرة أقل بكثير مما كانت عليه في بداية الجائحة، وبالتالي فإن هذه كلها مؤشرات تدل على أن الجائحة في طريقها إلى النهاية خلال فترة القريبة القادمة.

‏وحول جاهزية المملكة للتقليل من بعض الإجراءات؛ قال "الصبحي": التخفيف والتقليل من الإجراءات الاحترازية دائمًا يكون ‏بالتدريج بناءً على معطيات في كل دولة، بالنسبة لنا في المملكة أتوقع أنه وبناءً على ‏المنحنى الوبائي وانخفاضه حاليًا؛ ‏أتوقع أن يتم التخفيف خلال الفترة القادمة من بعض الاحترازات تدريجيًا.

وأردف: نتوقع أنه مع قرب شهر رمضان سيكون هناك تخفيف من بعض الإجراءات الاحترافية، لكن لن يكون التخلي عنها بشكل كامل في ظل وجود وظهور متحورات من الوباء نفسه.

‏وحول أبرز المقاييس التي ستساهم في انتهاء الجائحة في المملكة؛ تابع "الصبحي": بالنسبة لنا في المملكة وصول عدد محصنين إلى 70% وانخفاض وانعكاس المنحنى الوبائي إذا وصل إلى أعلى قمة في شهر يناير وفبراير، وبدأ ‏المنحنى في الانعكاس إلى الأسفل؛ ‏وصلت المملكة إلى نسبة 70% أو أكثر، وهذه دلائل تشير إلى أننا جاهزون للتخفيف من القيود، ودليل على انتهاء أو القرب من انتهاء الجائحة.

‏وقال: هناك حساب يعمل للمناعة الاجتماعية بناءً على قدرة الفيروس على الانتقال بين البشر؛ فإن 70% من قدرة الفيروس الأصلي للانتقال بالبشر، لكن لاحظنا في المتحور الجديد نفس الفيروس أن قدرة الفيروس أكثر من قدرة الفيروس الأصلي.

وأضاف: أتوقع أن المناعة المجتمعية نحتاج أن نكون أكثر من 70% إلى 80% من المصابين، زايد المحصنين وعدد المصابين في سكان المملكة 2%، وعدد المحصنين في المملكة وصل إلى أكثر من 70%، وأن 24 مليون فرد تقريبًا حصلوا على جرعتين، وأكثر من 10 ملايين حصلوا على جرعة تنشيطية، وبناء عليه نقول: إننا وصلنا إلى المناعة المجتمعية.

وأردف: ‏هناك نتائج دراسة أو دراستين تشير إلى أن التطعيمات أو التحصينات مرتبطة بارتفاع بسيط ومؤقت في ضغط الدم بعد الحصول على التحصين مباشرة، ولا يمكن الجزم بهذا العرض إلا بعد إجراء العديد من الدراسات أو استمرار الناس بالحصول على التطعيمات لفترة طويلة، وإجراء دراسات أكثر خلال الفترة القادمة، وتأكيد ظهور العرض من عدمه في الفترة القادمة.