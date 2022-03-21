استشاري "تقني عسير" يناقش فتح تخصصات جديدة بعدد من الكليات والمعاهد الصناعية

ناقش المجلس الاستشاري للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، اليوم الاثنين، فتح تخصصات جديدة بعدد من الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بالمنطقة، والتوسع في برنامج البكالوريوس بالكليات التقنية.
كما ناقش، خلال اجتماعه في قاعة الاجتماعات الرئيسية بمبنى الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بعسير، التوجهات الاستراتيجية للإدارة للمواءمة مع استراتيجية تطوير المنطقة، كما ناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المتعلقة بالتدريب التقني والمهني.
جاء ذلك، بحضور نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير عسير، د. عمرو بن حمود العمري، ومدير عام التعليم بمنطقة عسير، الدكتور أحمد خضران العُمري، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير، هادي الشهراني، والأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بأبها، د. رياض أحمد آل عقران، إضافة إلى عمداء الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بالمنطقة.
وشاهد الجميع عرضاً تعريفياً عن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وأهم برامجها وخططها المستقبلية، وبعد ذلك شاهدوا عرضاً عن معهد ريادة الأعمال الوطني بمنطقة عسير وأهم برامجه وإنجازاته.
وقال المدير العام للتدريب التقني بعسير، الدكتور سليمان الحفظي: إن الاجتماع خرج بعدد من التوصيات المهمة، التي تسعى الإدارة من خلالها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، بما يتواكب مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.