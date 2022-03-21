استشاري "تقني عسير" يناقش فتح تخصصات جديدة بعدد من الكليات والمعاهد الصناعية

جاء ذلك، بحضور نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير عسير، د. عمرو بن حمود العمري، ومدير عام التعليم بمنطقة عسير، الدكتور أحمد خضران العُمري، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعسير، هادي الشهراني، والأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بأبها، د. رياض أحمد آل عقران، إضافة إلى عمداء الكليات التقنية والمعاهد الصناعية بالمنطقة.