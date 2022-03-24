استشاري طب النوم "الشريف" لـ"سبق": الصيام لا يضعف الذاكرة أو يزيد النعاس أثناء النهار

وقال: هذه الدراسات أظهرت أن الصيام مع المحافظة على نمط حياة صحي من خلال الانتظام في وقت النوم وتناول وجبات صحية متوازنة في أوقات ملائمة؛ يساعد على:

الشعور بالراحة وتجدد النشاط؛ وذلك من خلال زيادة إفراز هرمون النمو أثناء النوم الذي يساعد على حرق الدهون والمحافظة على العضلات وتجديد الخلايا، وبالتالي زيادة الشعور بالراحة وتجدد النشاط.