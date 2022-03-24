استشاري طب النوم "الشريف" لـ"سبق": الصيام لا يضعف الذاكرة أو يزيد النعاس أثناء النهار

قال الأستاذ المشارك واستشاري الأمراض الصدرية وطب النوم، الدكتور سعد الشريف: إن الصيام في شهر رمضان لا يضعف الذاكرة أو يقلل التركيز أو يزيد النعاس أثناء النهار.
ودعا الصائمين إلى ضرورة أخذ قسط كاف من النوم ليلًا، وتجنب السهر والنوم بعد الأكل مباشرة أو الأطعمة غير الصحية، ناصحًا بشرب كميات كافية من الماء بين الفطور والسحور.
وقال د. "الشريف" لـ"سبق": "يرتبط شهر رمضان المبارك لدى البعض بتغيرات كبيرة في نمط الحياة المعتاد؛ إذ يصاحبه زيادة في تناول السعرات الحرارية بسبب الإفراط في الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكريات والدهون التي قد تؤدي إلى زيادة الشعور بالتعب والخمول وزيادة الوزن.
وأضاف: كما قد يكون لزيادة النشاط الليلي إلى أوقات متأخرة من الليل خلال الاجتماعات العائلية والزيارات والأسواق؛ دور مهم في تأخر وقت النوم وبالتالي السهر والأرق.
وتابع قائلًا: "نتيجة للتغيير الكبير والمفاجئ في نمط الحياة، وما قد يصاحبه من الحرمان من النوم لدى بعض الأشخاص، نتائج سلبية كثيرة منها زيادة الوزن وتقلب المزاج وضعف التركيز وزيادة النعاس أثناء النهار، وغيرها".
وعن تنظيم الساعة البيولوجية وقت النوم والاستيقاظ عند الإنسان، أوضح "الشريف" أن التعرض لضوء الشمس خلال النهار ووقت تناول الطعام من المؤثرات الهامة في ضبط إيقاع الساعة البيولوجية.
وأشار إلى أن تناول الطعام في أوقات غير منتظمة قد يؤدي لاضطرابات في النوم؛ ومنها الأرق "صعوبة الدخول في النوم أو صعوبة الاستمرار في النوم".
ولفت إلى أن الصيام المتقطع عُرف منذ أزمنة قديمة جدًا، وفي ديانات كثيرة وأعراق مختلفة، ومن أمثلة الصيام المتقطع "الصيام خلال شهر رمضان المبارك، وصيام النافلة الذي أقره الدين الإسلامي الحنيف".
وأوضح أنه قد أجريت الكثير من الدراسات الرصينة في الدول المتقدمة على الصيام المتقطع، وتأثيراته المختلفة على صحة الإنسان ومنها النوم.
وقال: هذه الدراسات أظهرت أن الصيام مع المحافظة على نمط حياة صحي من خلال الانتظام في وقت النوم وتناول وجبات صحية متوازنة في أوقات ملائمة؛ يساعد على:
الشعور بالراحة وتجدد النشاط؛ وذلك من خلال زيادة إفراز هرمون النمو أثناء النوم الذي يساعد على حرق الدهون والمحافظة على العضلات وتجديد الخلايا، وبالتالي زيادة الشعور بالراحة وتجدد النشاط.
زيادة الطاقة والتركيز أثناء النهار؛ إذ يرتبط الصيام المتقطع بزيادة إفراز أحد النواقل العصبية "الأوركسين" الذي يلعب دورًا حيويًا وهامًا في الشعور باليقظة والانتباه وعدم الشعور بالنعاس أثناء النهار.
تحسن الذاكرة: الصيام المتقطع يزيد من مرحلة حركة العين السريعة أثناء النوم، والتي يتم خلالها تخزين المعلومات والمهارات المكتسبة أثناء اليوم في ذاكرة الإنسان.
واختتم الاستشاري "الشريف" حديثه لـ"سبق" بتوجيه نصائح للصائمين تتمثل في: المحافظة على تناول الطعام في أوقات منتظمة وملائمة "الفطور والعشاء والسحور"، وبكميات معتدلة، مع أهمية تجنب الأطعمة غير الصحية التي تحتوي على كميات كبيرة من السكريات والدهون وتناول كمية كافية من الماء والمحافظة على نشاط بدني ملائم أثناء اليوم.
كما دعا إلى تجنب النوم بعد تناول الطعام مباشرة؛ لأنه يمكن أن يؤدي إلى اضطراب في النوم وزيادة ارتجاع حمض المعدة إلى المريء؛ مما يؤثر على جودة النوم.
وكذلك تجنب السهر والحصول على عدد ساعات نوم كافية، مع أهمية المحافظة على وقت نوم منتظم أثناء الليل، وبعد ذلك إمكانية أخذ غفوة قصيرة أثناء النهار.