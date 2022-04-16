"استشاري قلب": متابعة نبض القلب بصورة مستمرة يزيد مستوى القلق لدى بعض الأشخاص

وقال الدكتور النمر إنه سئل كثيرًا عن الساعات الذكية وهل هي فعلاً تخطط للقلب مبينًا أن بعض الساعات الذكية تتابع نبض القلب وتعطي تصورًا عنه لكنها لا تعطي تخطيطًا للقلب؛ لأن تخطيط القلب 12 قناة وهي التي تعتمد في التشخيص، لذلك كان موقف جمعية القلب الأمريكية واضحًا أنها لا يُعتمد عليها في تشخيص أمراض القلب.