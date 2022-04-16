"استشاري قلب": متابعة نبض القلب بصورة مستمرة يزيد مستوى القلق لدى بعض الأشخاص

أكد استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، الدكتور خالد النمر، أن متابعة نبض القلب بصورة مستمرة يزيد مستوى القلق في بعض الأشخاص، خصوصًا في مجتمع نسبة انتشار القلق فيه 30 % تقريبًا.
وأضاف الدكتور النمر أن أغلب أعراض القلق تدور حول القلب، وبالتالي قد تزيد حالة القلق سوءًا بمتابعة نبضات القلب، مشيرًا إلى أنه رأى أخيرًا حالات عدة لأشخاص من هؤلاء وطلب منهم تغييرها لساعة عادية.
وقال الدكتور النمر إنه سئل كثيرًا عن الساعات الذكية وهل هي فعلاً تخطط للقلب مبينًا أن بعض الساعات الذكية تتابع نبض القلب وتعطي تصورًا عنه لكنها لا تعطي تخطيطًا للقلب؛ لأن تخطيط القلب 12 قناة وهي التي تعتمد في التشخيص، لذلك كان موقف جمعية القلب الأمريكية واضحًا أنها لا يُعتمد عليها في تشخيص أمراض القلب.
وأضاف أن كل مريض قلب لا يحتاج بالضرورة إلى الساعات الذكية، مضيفًا: "وهذا موقف جمعية القلب الأمريكية وهي لا تمنع الإصابة بالجلطات أو تحذر منها في الشخص السليم".
وردًا على سؤال: هل من الممكن أن يكون للأجهزة الذكية دور في متابعة مرضى القلب مستقبلاً، أجاب الدكتور النمر: "نعم إذا تطورت دقّة المؤشرات ونقل المعلومات فورًا إلى الطبيب المناوب الذي يحدد خطورة ذلك التغير من عدمه، ويقرر الإجراء المناسب، فعلى الرغم من التطور الهائل لبرمجة المعلومات لم نستطع الاستغناء عن العامل البشري".