"استشاري مناعة": بعض مرضى التصلب يحتاج للإفطار في رمضان وعليه الالتزام بهذه الخطوات

الدكتور أحمد أبو لبن استشاري مناعة وتخطيط المخ والأعصاب بمستشفى الحرس الوطني بمدينة الرياض قال: يساهم الصيام في تحسين وظائف جهاز المناعة وخصوصًا الخلايا التائية، ودورها مهم في تشكيل الخلايا المناعية للمصاب؛ حيث إن الصيام يعمل على تقليل الالتهابات من خلال إخراج الكورتيزون الداخلي، وتقليل نسبة الخلايا التائية المساعدة ١٧ (th17) التي تلعب دورًا مهمًّا جدًّا في التهابات المخ والحبل الشوكي عند مرضى التصلب العصبي المتعدد، ويستطيع مصابو التصلب الصيام؛ ما عدا من يلتزم بأخذ أدوية بصورة متكررة خلال اليوم، وكذلك من يؤثر عليهم الوقت الطويل للصيام.