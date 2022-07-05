استشاري: وزارة الصحة نجحت في تقديم الرعاية الصحية والطبية لحجاج بيت الله الحرام

أشاد نائب رئيس الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع، استشاري طب الأسرة، البروفيسور أشرف أمیر، بجھود وزارة الصحة السعودیة في تقديم الرعاية الصحية والطبية لخدمة حجاج بيت الله الحرام في كل عام، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة والقطاعات الصحیة الأخرى في المملكة بالجانب الوقائي عند تقديمهم للخدمات الطبية والعلاجية للحجاج لحمایتھم أثناء تأدیتھم لمناسك الحج، لافتاً إلى جھود الدولة في توفیر اللقاحات الهامة للحجاج، ومن ضمنھا لقاح الحمى الشوكية والأنفلونزا ولقاح كورونا.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بهدف توعیة حجاج بیت لله الحرام والمنعقد برئاسته وتم تنظیمه بالتعاون مع شركة فایزرالسعودیة مساء أمس افتراضیًا تحت عنوان "نحو حج صحي وآمن"، وحضره عددٌ من الصحفیین من مختلف الصحف السعودیة.
وبدأ المؤتمر الصحفي بمحاضرة علمیة توعویة قدمها نائب رئيس الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع استشاري طب الأسرة البروفیسور أشرف أمیر، بعنوان "الصحة الوقائية للحاج في زمن كورونا"، أشار فيها إلى سبل وقاية الحجاج من الأمراض خلال وجودهم في الأماكن المزدحمة، وخلال تعرضھم لأشعة الشمس القویة.
تلتها محاضرة أخرى بعنوان "الأمراض الوبائية وكیفیة الوقایة منھا"، قدمتها الأستاذ المساعد واستشاري الطب الوقائي عضو المجلس العلمي للزمالة السعودية الدكتورة رجاء الردادي، وتطرقت من خلالها إلى التعريف ببعض الأمراض الوبائیة والمعدیة شیوعًا وانتشاراً في التجمعات والحشود البشرية، ومن ضمنها مرض كورونا "كوفید 19" ومتحوراتھا.
وأشارت "الردادي" إلى كیفیة تجنب الإصابة بالأمراض الوبائية، وأھمیة اللقاحات للحجاج للوقاية من الإصابة بالأمراض، كالحمى الشوكية والأنفلونزا وكورونا.
كما قدمت الصیدلانیة الإكلینیكیة والباحثة في العلوم الصيدلانية وعلوم أمراض القلب والأمراض المزمنة، الدكتورة فخر الأیوبي، المحاضرة الثالثة في المؤتمر بعنوان "الحقیبة الصحیة والاستخدام الدوائي للحجاج"، حیث قامت بشرح بعض عن أھم الأدوية والمستلزمات الصحیة التي یجب أن تحتوي علیھا الحقیبة الصحیة لكل حاج بشكل عام وللحجاج المرضى بأمراض مزمنة مثل مرض السكري والمصابين بارتفاع ضغط الدم وأمراض الجھاز التنفسي بشكل خاص. كما تم تقدیم النصائح الطبیة والإرشادية للحجاج بالطرق الصحيحة لحفظ الأدویة وطرق استخدامها.
فيما تحدث مدیر الإدارة الطبیة بشركة فایزر السعودیة، الدكتور ھاني الھاشمي، عن التطورات التي يشهدها المجتمع الطبي في ظل جائحة كورونا وأھمیة المضادات الفيروسية الحديثة واللقاحات في وقایة الحجاج وغیرھم من الإصابة بالأمراض المعدیة.
وختم الدكتور ھاني الھاشمي محاضرته بالإشاره إلى اھتمام "فایزر السعودیة" بالمشاركة في البرامج التوعوية والتثقيفية الصحية، والتي تھدف إلى رفع معدلات الوعي الصحي إسھامًا في المحافظة على الصحة العامة للفرد والمجتمع.