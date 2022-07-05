استشاري: وزارة الصحة نجحت في تقديم الرعاية الصحية والطبية لحجاج بيت الله الحرام

أشاد نائب رئيس الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع، استشاري طب الأسرة، البروفيسور أشرف أمیر، بجھود وزارة الصحة السعودیة في تقديم الرعاية الصحية والطبية لخدمة حجاج بيت الله الحرام في كل عام، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة والقطاعات الصحیة الأخرى في المملكة بالجانب الوقائي عند تقديمهم للخدمات الطبية والعلاجية للحجاج لحمایتھم أثناء تأدیتھم لمناسك الحج، لافتاً إلى جھود الدولة في توفیر اللقاحات الهامة للحجاج، ومن ضمنھا لقاح الحمى الشوكية والأنفلونزا ولقاح كورونا.