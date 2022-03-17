استشاري يقترح بدء الدراسة مبكرًا في رمضان وطلاب: غير مناسب بالصيام

وكانت "سبق" قد رصدت آراء بعض الطلاب عن الدراسة في شهر رمضان، حيث وصف الطالب مهند الذي يدرس في الصف الثاني الثانوي الدراسة في شهر رمضان بأنها غير مناسبة، واقترح بأن تكون عن بعد أو أن تكون حضوريا في الليل، وتمنى طالب في الصف الرابع الابتدائي بأن تكون الدراسة عن بعد أو يتم تأجيلها لما بعد الشهر الفضيل.