استشاري يقترح بدء الدراسة مبكرًا في رمضان وطلاب: غير مناسب بالصيام

يدور جدل ونقاش حاليًا في مواقع التواصل الاجتماعي مع استئناف الدراسة للفصل الدراسي الثالث الأحد المقبل حضورياً وبشكل كامل لجميع المراحل تتضمن الدراسة إلى 24 من شهر رمضان المقبل عن الوقت المناسب لبداية وقت الدوام الدراسي للطلاب في هذا الشهر الفضيل، مع مطالبات من آخرين بتأجيلها أو أن تكون عن بعد.
وفي هذا الصدد اقترح الأستاذ المشارك واستشاري الأمراض الصدرية وطب النوم، الدكتور سعد الشريف، بأن تبدأ مواعيد الدراسة في وقت مبكر، حيث قال لـ"سبق": شخصياً وفيما يختص في وقت النوم والاستيقاظ أعتقد أن وقت الدراسة ربما يكون من الأفضل أن يبدأ مبكراً مع تخفيض عدد الساعات كما هو المعتاد خلال شهر رمضان المبارك".
وكانت "سبق" قد رصدت آراء بعض الطلاب عن الدراسة في شهر رمضان، حيث وصف الطالب مهند الذي يدرس في الصف الثاني الثانوي الدراسة في شهر رمضان بأنها غير مناسبة، واقترح بأن تكون عن بعد أو أن تكون حضوريا في الليل، وتمنى طالب في الصف الرابع الابتدائي بأن تكون الدراسة عن بعد أو يتم تأجيلها لما بعد الشهر الفضيل.
فيما قال طالب آخر يدرس في الصف الثالث الابتدائي إنه يفضل أن تكون الدراسة عن بعد لكونه سيصوم، بينما أكد زميله سالم خالد في الصف الرابع الابتدائي أنه لا يرغب في الدراسة في رمضان ويفضل أن تكون عن بعد أو إجازة.
في السياق ذاته وصف الطالب ثامر الجربوع في الصف الثاني المتوسط الدراسة في رمضان بالقرار الخاطئ على حد قوله، موضحًا أن الطلاب سيفتقدون للتركيز أثناء الصيام مع شعورهم بالتعب، مقترحًا بأن تكون الدراسة عن بعد أو يتم تأجيلها لشهر آخر بعد رمضان.
ومن المقرر بحسب التقويم الدراسي الجديد لعام 1443 -2022، أن تبدأ إجازة عيد الفطر بنهاية دوام يوم الاثنين 24 رمضان المقبل، وتستأنف الدراسة بعد إجازة العيد يوم الأحد 7 شوال 1443 على أن تبدأ اجازة نهاية العام الدراسي، بنهاية دوام يوم الخميس الأول من شهر ذي الحجة 1443 ويتخلل الفصل الدراسي الثالث إجازتا نهاية أسبوع طويلة الأربعاء والخميس 24-25 شوال المقبل والأربعاء والخميس 16-17 ذو القعدة المقبل.