استشاري: 41% من الرجال يؤمنون بالحب من النظرة الأولى مقابل 29%من النساء

على عكس المفهوم السائد والصورة النمطية بأن المرأة "عاطفية"، كشف استشاري أول طب نفسي دكتور أسامة النعيمي أن 41% من الرجال يؤمنون بالحب من النظرة الأولى، في مقابل 29٪ فقط من النساء.

وتفصيلاً، قال الدكتور "النعيمي" لبرنامج الراصد في حلقة ناقشت "ألم الفراق"، وهو الحالة التي قد تؤدي بأصحابها إلى أمراض نفسية: "اسمح لي أن أفاجئك: بالرغم من أنه يُشار إلى أن المرأة هي العاطفية لكن 41٪ من الرجال هم الذين يؤمنون بالحب من النظرة الأولى، وهم الذين يكون تعلقهم أكثر، بينما 29٪ من النساء يؤمنون بهذا الحب، ويتفاعلن معه مع مرور الوقت إلى أن تقتنع بأن هذا الإنسان هو الشريك المناسب لها".

ولفت إلى أن كثيرًا من العيادات النفسية تمرُّ بها حالات تعاني صدمات عاطفية أو مادية أو اجتماعية؛ وتشعر بالأسى الشديد والحزن العميق والصدمة الكبيرة، التي يقرر أفرادها إنهاء حياتهم بالتفكير بالانتحار.