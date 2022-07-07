استشاري: 5 أمراض تصيب الحجاج و"التنفسية" أشد فتكاً.. وهذه طرق الوقاية

ولفت أشرف إلى أكثر الأمراض انتشاراً وهي الأمراض التنفسية العلوية والتي تشمل الحلق والفم ثم الجهاز التنفسي السفلي، وهي الصدر والشعب الهوائية وتشمل الوقاية منها تجنب مخالطة المصابين بها أو استعمال أدواتهم الخاصة، ونظافة اليدين وتجنب الزحام قدر المستطاع وعدم شرب الماء شديد البرودة والابتعاد عن تيارات الهواء المباشرة مثل أجهزة التكييف خاصة عندما يكون الجسم متعرقاً.