استشاري: 5 أمراض تصيب الحجاج و"التنفسية" أشد فتكاً.. وهذه طرق الوقاية

يشير البروفيسور أحمد أشرف أستاذ الأمراض القلبية والمضاعفات بجامعة عين شمس بمصر أن أكثر الأمراض شيوعاً في موسم الحج تنحصر في القائمة التالية:
1- أمراض الجهاز التنفسي مثل الإنفلونزا ونزلات البرد
2- أمراض الجهاز الهضمي كالنزلات المعوية والكوليرا والتسمم الغذائي
3- الإصابات الحرارية كضربات الشمس والإنهاك الحراري
4- الأمراض الجلدية
5- أمراض القلب والأوعية
ولفت أشرف إلى أكثر الأمراض انتشاراً وهي الأمراض التنفسية العلوية والتي تشمل الحلق والفم ثم الجهاز التنفسي السفلي، وهي الصدر والشعب الهوائية وتشمل الوقاية منها تجنب مخالطة المصابين بها أو استعمال أدواتهم الخاصة، ونظافة اليدين وتجنب الزحام قدر المستطاع وعدم شرب الماء شديد البرودة والابتعاد عن تيارات الهواء المباشرة مثل أجهزة التكييف خاصة عندما يكون الجسم متعرقاً.
وتشمل أهم النصائح للمصابين بالزكام والإنفلونزا في الحج ارتداء الكمامة والإكثار من شرب الماء والسوائل الدافئة والالتزام بالراحة قدر الإمكان.
وأكد أشرف: يجب الحرص على النظافة الشخصية وغسل اليدين وعدم استعمال أغراض الآخرين.
ويحذر أشرف من التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة مع كثرة الحركة والتعرق خاصة خلال الطواف والسعي والوقوف في صعيد عرفات ظهراً، وعند رمي الجمرات بمنطقة منى حيث يمكن أن يتعرض الحجاج إلى ضربة الشمس والإرهاق الحراري والتشنجات.