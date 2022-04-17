استطلاع.. السعوديون متفائلون ونظرتهم المستقبلية إيجابية

وفيما يتعلق بوسائل الإعلام والدور المتوقع منها، بيَّن "مؤشر إيدلمان للثقة – السعودية 2022" زيادة الثقة في وسائل الإعلام والصحفيين مقارنة بالمتوسط العالمي إلا أنه أشار أيضًا إلى ازدياد القلق من الأخبار المغلوطة أو الزائفة بنسبة 18% نقطة مئوية، بينما كان تأثير المعلومات ذات الجودة العالية هو الأعلى في تحسين مستوى الثقة. وبيَّن التقرير تفاوت نسبة الثقة بين أصحاب الدخل المحدود والعالي، حيث كانت نسبة ثقة أصحاب الدخل المحدود 47%، فيما كانت نسبة ثقة أصحاب الدخل العالي (62%)، ولكن هذه الفجوة بين الشريحتين من المجتمع تكاد تنتهي، وذلك بسبب سهولة الوصول للمعلومات الموثوقة ذات الجودة العالية، فبين جميع المؤسسات التي أجريت عليها الدراسة كانت المعلومات الصحيحة والجيدة هي الوسيلة الأقوى لبناء الثقة.