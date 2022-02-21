استطلاع رأي: 67% من المواطنين يتمنون عملاً سينمائيًّا يجسد ملحمة التأسيس

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني استطلاع رأي عام حول يوم التأسيس شارك فيه 1176 من المواطنين من مختلف مناطق المملكة، وذلك من خلال منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية مع عينة الاستطلاع.

وأظهرت نتائج الاستطلاع بخصوص العمل السينمائي الذي يتمنى المواطنون مشاهدته في الأعوام القادمة في يوم التأسيس، أن 67% من العينة رأوا أن يكون عملاً عن ملحمة تأسيس الدولة السعودية الأولى، فيما رأى 21% أن يكون عن الإمام محمد بن سعود، وفضّل 12% أن يكون فيلمًا عن الدرعية ووادي حنيفة.

وحول سؤال: ماذا يعني لك يوم التأسيس؟، قال 52% من العينة إنه يشعرهم بالفخر والاعتزاز بعراقة الوطن الذي تأسس منذ ثلاثمائة عام، فيما قال 28% إنه يعني لهم الوفاء للأئمة والحكام والآباء والأجداد، فيما رأى 20% أنه يعني ربط الحاضر بالماضي.