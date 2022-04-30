استطلاع لمركز الملك عبدالعزيز: 60% سيقضون صباح العيد مع العائلة الصغيرة

وشارك في الاستطلاع 1027 من المشاركين، وأظهر أن60% سيقضون صباح العيد مع العائلة الصغيرة الوالدين، والزوجة، والأبناء، والأخوة والأخوات، فيما يقضي 35% في تجمع مع العائلة الكبيرة الأعمام وأبناء الأعمام، و3% سوف ينامون بعد صلاة العيد مباشرة كي لا يتأثر برنامج نومهم، و2% في العمل.