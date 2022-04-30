محليات

استطلاع لمركز الملك عبدالعزيز: 60% سيقضون صباح العيد مع العائلة الصغيرة

3 % سوف ينامون بعد صلاة العيد مباشرة.. و2% لن يتوقفوا عن أداء العمل
استطلاع لمركز الملك عبدالعزيز: 60% سيقضون صباح العيد مع العائلة الصغيرة
واس
واس

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني استطلاع رأي حول مع من سيقضي المواطنون صباح العيد.

وشارك في الاستطلاع 1027 من المشاركين، وأظهر أن60% سيقضون صباح العيد مع العائلة الصغيرة الوالدين، والزوجة، والأبناء، والأخوة والأخوات، فيما يقضي 35% في تجمع مع العائلة الكبيرة الأعمام وأبناء الأعمام، و3% سوف ينامون بعد صلاة العيد مباشرة كي لا يتأثر برنامج نومهم، و2% في العمل.

وسيحتفل 80% من المواطنين بالعيد بالاجتماع في استراحة - مزرعة مع عدد من الأقارب مثل الأعمام وأولادهم، و14% سيشاركون في الفعاليات التي تقام بهذه المناسبة في مدينتهم، و3% سيشاركون في فعالية العيد في مدن أخرى، بينما يفضل 3% السفر خارج المملكة.

مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني
عيد الفطر المبارك
المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام

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