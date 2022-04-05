استطلاع مرئيات العموم على مشروع نظام الاستثمار

أعلنت وزارة الاستثمار عن طرحها لمشروع نظام الاستثمار على منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية، لأخذ آراء العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، اعتبارًا من اليوم 4 / 9/ 1443هـ , وذلك لاستطلاع المرئيات بهدف تطوير نظام الاستثمار الأجنبي الحالي، وتحسين البيئة التنظيمية للاستثمار في المملكة وتعزيز تنافسيتها، ومواكبة المستجدات والمتغيرات في الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية الدولية المبرمة مع المملكة والأنظمة ذات العلاقة، إضافة إلى تبني أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بأنظمة الاستثمار.