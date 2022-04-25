استطلاع: 62% من الأشخاص تعرضوا لمحاولات احتيال مالي هاتفياً وإلكترونياً

وأظهر الاستطلاع أن 28% ممن تعرضوا لمحاولات احتيال مالي، قالوا إنه كانت هناك علاقة بين محاولة الاحتيال المالي التي تعرضوا لها ونشاط سابق قاموا به، من قبيل الشراء عن طريق الإنترنت، أو شحنة بريدية، أو دفع حساب بالبطاقة البنكية في جهة معينة، إذ يتصل شخص يدعي أنه نفس الجهة.