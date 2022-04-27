استعدادات مكثفة لاستقبال مرتادي أسواق النفع العام والمسالخ بالطائف

يواصل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في الطائف، ممثلاً بـ "إدارة الأسواق والمسالخ"، جهوده في استقبال مرتادي أسواق النفع العام، والمسالخ، وذلك خلال إجازة نهاية شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، وذلك بتكليف عددٍ من المراقبين والمشرفين للإشراف على الأسواق والمسالخ، والتيسير على زوارها وتقديم أفضل الخدمات إليهم.
وأوضح لـ "سبق" مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، أن المكتب عزز استعداداته لاستقبال الموسم من خلال تكثيف الرقابة على مُشغلي المسالخ من قِبل مراقبي المكتب، والتشديد على عمليات الفحص السليم للذبائح قبل وبعد الذبح.
وأضاف "القاضي" أن خطة العمل تتضمن استيفاء الشروط الصحية والفنية التي وضعتها الوزارة، والتوعية والإرشاد، مؤكدًا توجيه جميع المسالخ الخاضعة لإشراف المكتب إلى تفعيل وزيادة الطاقة التشغيلية للمسالخ ودعمها بالكوادر البشرية المتخصصة.
وأشار مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف إلى أن هناك فرقًا ميدانية تقوم بجولات رقابية وتفتيشية على أسواق النفع العام خلال إجازة شهر رمضان المبارك وعيد الفطر والتي تشهد في هذه الفترة كثافة في عدد مرتاديها خصوصًا في فترة موسم الفاكهة بمحافظة الطائف.