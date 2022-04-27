استعدادات مكثفة لاستقبال مرتادي أسواق النفع العام والمسالخ بالطائف

يواصل مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في الطائف، ممثلاً بـ "إدارة الأسواق والمسالخ"، جهوده في استقبال مرتادي أسواق النفع العام، والمسالخ، وذلك خلال إجازة نهاية شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، وذلك بتكليف عددٍ من المراقبين والمشرفين للإشراف على الأسواق والمسالخ، والتيسير على زوارها وتقديم أفضل الخدمات إليهم.