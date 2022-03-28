استعداداً لرمضان.. رئاسة الحرمين تنفّذ الصيانة الدورية لثوب الكعبة

وأكّد الجابري، أن الرئاسة تستخدم أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذ أعمال صيانة كسوة الكعبة المشرفة، نظرًا لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من عناية واهتمام بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وقاصديهما عامة وبالكعبة المشرّفة خاصة.