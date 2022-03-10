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استعدادًا لرمضان.. شؤون الحرمين تؤكد ضرورة تقديم أفضل الخدمات للزوار والمعتمرين

خلال الجلسة الدورية للمجلس الاستشاري التي ناقش فيها الاستعداد المبكر والخطط المدروسة
استعدادًا لرمضان.. شؤون الحرمين تؤكد ضرورة تقديم أفضل الخدمات للزوار والمعتمرين

الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

سبق
سبق

عقد المجلس الاستشاري للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برئاسة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، جلسته الدورية استعدادًا لموسم شهر رمضان المبارك؛ لبحث آليات تقديم الخدمات وتيسيرها للمعتمرين والزوار.

وخلال الجلسة اطلع المجلس على كافة خطط وكالات الرئاسة لموسم شهر رمضان المبارك 14443هـ؛ مؤكدًا على جميع الوكالات ضرورة تقديم أفضل الخدمات النوعية والمبادرات المبتكرة بشهر رمضان؛ لتأكيد الاهتمام والرعاية المقدمة من ولاة الأمر حفظهم الله للمعتمرين والزوار.

وناقشت الجلسة التعاون بين جميع الوكالات والمتابعة النشطة لأي متغيرات؛ لتسهيل إيصال الخدمات لراحة قاصدي الحرمين الشريفين، مع الاستعداد المبكر بالخطط المدروسة لموسم رمضان لهذا العام.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
المسجد الحرام
شهر رمضان المبارك
الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس

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