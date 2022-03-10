استعدادًا لرمضان.. شؤون الحرمين تؤكد ضرورة تقديم أفضل الخدمات للزوار والمعتمرين

وناقشت الجلسة التعاون بين جميع الوكالات والمتابعة النشطة لأي متغيرات؛ لتسهيل إيصال الخدمات لراحة قاصدي الحرمين الشريفين، مع الاستعداد المبكر بالخطط المدروسة لموسم رمضان لهذا العام.