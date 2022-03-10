استعدادًا لرمضان.. شؤون الحرمين تؤكد ضرورة تقديم أفضل الخدمات للزوار والمعتمرين

عقد المجلس الاستشاري للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برئاسة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، جلسته الدورية استعدادًا لموسم شهر رمضان المبارك؛ لبحث آليات تقديم الخدمات وتيسيرها للمعتمرين والزوار.
وخلال الجلسة اطلع المجلس على كافة خطط وكالات الرئاسة لموسم شهر رمضان المبارك 14443هـ؛ مؤكدًا على جميع الوكالات ضرورة تقديم أفضل الخدمات النوعية والمبادرات المبتكرة بشهر رمضان؛ لتأكيد الاهتمام والرعاية المقدمة من ولاة الأمر حفظهم الله للمعتمرين والزوار.
وناقشت الجلسة التعاون بين جميع الوكالات والمتابعة النشطة لأي متغيرات؛ لتسهيل إيصال الخدمات لراحة قاصدي الحرمين الشريفين، مع الاستعداد المبكر بالخطط المدروسة لموسم رمضان لهذا العام.