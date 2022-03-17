استعدادًا لرمضان.. ضبط 80 مخالفة بالمرافق التجارية على طرق العمرة بالطائف

بدأت أمانة الطائف تنفيذ حملات رقابية على محلات الأغذية والتموينات على الطرق العامة والسريعة ضمن الخطة الرقابية الموسمية؛ لضبط أي تجاوزات أو مخالفات تطال الصحة العامة أو تؤثر على مرتادي هذه المرافق، خاصة وأن الطائف تعتبر حلقة وصل مع العاصمة المقدسة، ويكثر ارتياد المعتمرين والزوار لطرق الطائف في طريقهم للحرم المكي الشريف.
وجرى ضبط 80 مخالفة للاشتراطات الصحية والتعليمات البلدية في عدد من المرافق التجارية بالطرق العامة والسريعة التابعة للمحافظة، شملت تدني مستوى النظافة وسوء الحفظ والتخزين وعرض مخالف للحوم وتجاوزات صحية أخرى.
ووجّه أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي بتفعيل البرنامج الرقابي المكثف على أسواق ومراكز بيع المواد الغذائية والمستودعات الغذائية ومحلات العطارة والملاحم وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة بالمستهلك والتي يكثر الارتياد عليها خلال شهر رمضان المبارك.
وتتابع الفرق الميدانية التابعة للإدارات الإشرافية بوكالة الخدمات والبلديات الفرعية امتثال الأنشطة التجارية بالاشتراطات الصحية داخل بيئة التحضير وبالمستودعات مع مراقبة سلامة وجودة المعروضات، وآليات التخزين والحفظ للمواد الغذائية مع مراعات التقيد باللوائح والتعليمات الخاصة بحفظ المواد وعدم تعرضها للتلف والفساد جراء التخزين غير الصحي.