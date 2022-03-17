استعدادًا لرمضان.. ضبط 80 مخالفة بالمرافق التجارية على طرق العمرة بالطائف

بدأت أمانة الطائف تنفيذ حملات رقابية على محلات الأغذية والتموينات على الطرق العامة والسريعة ضمن الخطة الرقابية الموسمية؛ لضبط أي تجاوزات أو مخالفات تطال الصحة العامة أو تؤثر على مرتادي هذه المرافق، خاصة وأن الطائف تعتبر حلقة وصل مع العاصمة المقدسة، ويكثر ارتياد المعتمرين والزوار لطرق الطائف في طريقهم للحرم المكي الشريف.