استعدادًا لرمضان وفي ظروف متغيرة.. "8 فرضيات لتطهير الحرم"

وبيّن أن هذه الفرضيات تأتي ضمن أولويات الإدارة للاستعداد لشهر رمضان المبارك، لرفع كفاءة الفريق الميداني للتعامل مع جميع المتغيرات التي قد تُحدثها تطورات الجائحة، مع الحفاظ على جودة الخدمة والرقي بها؛ لافتًا إلى أن الإدارة نفذت خطط الطوارئ التي تم وضعها مسبقًا والتي بدورها تأتي ضمن رفع الجاهزية القصوى لاستقبال قاصدي بيت الله الحرام.