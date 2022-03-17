استعدادًا لشهر رمضان.. "العكرش" يتفقد المنشآت الصحية بمكة

قام وكيل وزارة الصحة للإمداد والشؤون الهندسية المهندس الوليد العكرش، ورافقه وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة المهندس عبدالعزيز السلوم، ووكيل الوزارة المساعد للإمداد المهندس مرعي القحطاني، وبرفقة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، بجولة تفقدية لجاهزية المنشآت الصحية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والوقوف على سير العمل.
وذكر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، أن هذه الجولة الاعتيادية التي قام بها وكلاء الوزارة تعد من ضمن الجولات المجدولة مسبقًا لقياس وتفقد جاهزية المنشآت والمرافق الصحية بمكة المكرمة، ومدى استعدادها لتقديم الخدمات الصحية طيلة السنة بوجه عام وخلال المواسم على وجه الخصوص.
وبين مطير أن الجولة شملت مستشفى الملك عبدالعزيز بالعاصمة المقدسة، ومستشفيات المشاعر المقدسة ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالمشاعر، مؤكدًا جاهزية جميع المنشآت الصحية لتقديم الخدمات الطبية للمرضى والمراجعين من الأهالي والزوار.