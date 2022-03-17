استعدادًا لشهر رمضان.. "العكرش" يتفقد المنشآت الصحية بمكة

وذكر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، أن هذه الجولة الاعتيادية التي قام بها وكلاء الوزارة تعد من ضمن الجولات المجدولة مسبقًا لقياس وتفقد جاهزية المنشآت والمرافق الصحية بمكة المكرمة، ومدى استعدادها لتقديم الخدمات الصحية طيلة السنة بوجه عام وخلال المواسم على وجه الخصوص.