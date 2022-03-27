استعداداً لشهر رمضان.. صيانة كسوة الكعبة المشرفة وشد حزامها وتثبيت أطرافها

وقال مدير إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام فهد بن حضيض الجابري، إن هذا العمل من ضمن الأعمال الدورية القائم عليها وحدة العناية بكسوة الكعبة المشرفة، ويتم وفق برنامج ثابت، للعمل به من خلال إجراء عملية صيانة وتنظيف شامل لثوب الكعبة المشرفة على مدار العام.