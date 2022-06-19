استعدادًا للحج.. "أمانة الطائف" تعتمد برنامجًا رقابيًّا لسلامة وجودة المعروضات

اعتمدت أمانة الطائف ممثلة في وكالة الخدمات والبلديات الفرعية برنامجًا رقابيًّا صحيًّا بهدف تعزيز سلامة وجودة المعروضات، وامتثال المرافق التجارية والغذائية للاشتراطات الصحية داخل بيئة التحضير وخلال التعامل مع المستهلك. ويشمل البرنامج مراحل عدة، تبدأ بتوعية العاملين، ومراقبة الأنشطة، ومتابعة تصحيح الملاحظات.