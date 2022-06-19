استعدادًا للحج.. "أمانة الطائف" تعتمد برنامجًا رقابيًّا لسلامة وجودة المعروضات

اعتمدت أمانة الطائف ممثلة في وكالة الخدمات والبلديات الفرعية برنامجًا رقابيًّا صحيًّا بهدف تعزيز سلامة وجودة المعروضات، وامتثال المرافق التجارية والغذائية للاشتراطات الصحية داخل بيئة التحضير وخلال التعامل مع المستهلك. ويشمل البرنامج مراحل عدة، تبدأ بتوعية العاملين، ومراقبة الأنشطة، ومتابعة تصحيح الملاحظات.
وفي التفاصيل، يقوم البرنامج بشرح الاشتراطات الصحية للعاملين، وتوعيتهم حول ضرورة التقيد بها قبل تطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين.
وكانت الجولات الرقابية للبلديات الفرعية والإدارات الإشرافية بوكالة الخدمات والبلديات الفرعية قد أسفرت عن ضبط 93 مخالفة صحية ونظامية بالأنشطة التجارية والغذائية بالطائف والضواحي وعلى الطرق السريعة.
وأوضحت "أمانة الطائف" أن الجولات الرقابية شملت أكثر من 8 آلاف مرفق تجاري خلال الأسبوع الأول من البرنامج الرقابي المكثف، الذي يستمر لمدة شهرين؛ ليغطي المرافق كافة ذات العلاقة بالمستهلك داخل وخارج المدينة وعلى طرق الحج.
وكشفت "أمانة الطائف" أن أكثر من 120 مراقب بلدية يشاركون في برنامج الرقابة الصحية بخطط للرقابة المستمرة طوال اليوم، ويتم التفاعل بشكل فوري مع الملاحظات الواردة عبر هاتف العمليات الموحد 940، المتعلقة بالغذاء وسلامة المعروضات، إضافة إلى المعالجة الفورية للتجاوزات المضبوطة من قِبل فرق العمل الميدانية.